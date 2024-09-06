Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео
13:17 06.09.2024 (обновлено: 14:35 06.09.2024)
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Эксклюзив
Речь шла о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича по итогам визита в Узбекистан.
Спикер рассказал о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.