https://uz.sputniknews.ru/20240906/press-sentr-sputnik-uzbekistan-brifing-45513438.html

Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео

Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео

Sputnik Узбекистан

Речь идет о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества

2024-09-06T13:17+0500

2024-09-06T13:17+0500

2024-09-06T14:35+0500

пресс-центр

брифинг

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видео

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича по итогам визита в Узбекистан. Спикер рассказал о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.

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