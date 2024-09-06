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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240906/press-sentr-sputnik-uzbekistan-brifing-45513438.html
Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео
Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео
Sputnik Узбекистан
Речь идет о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества
2024-09-06T13:17+0500
2024-09-06T14:35+0500
пресс-центр
брифинг
пресс-центр
sputnik
узбекистан
видео
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича по итогам визита в Узбекистан. Спикер рассказал о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
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узбекистан молдова нацкомитет "победа" сотрудничество
узбекистан молдова нацкомитет "победа" сотрудничество

Председатель молдавского Нацкомитета "Победа" рассказал о визите в РУз — видео

13:17 06.09.2024 (обновлено: 14:35 06.09.2024)
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Эксклюзив
Речь шла о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел брифинг председателя Национального координационного комитета "Победа", главы Координационного комитета российских соотечественников Республики Молдова Алексея Петровича по итогам визита в Узбекистан.
Спикер рассказал о развитии исторических инициатив и планах дальнейшего сотрудничества, в частности, о работе, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы.
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