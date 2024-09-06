https://uz.sputniknews.ru/20240906/uzbekistan-paraatlety-rekord-parij-2024-45513725.html

Исторический результат Паралимпиады-2024: узбекистанский легкоатлет взял третье золото

Исторический результат Паралимпиады-2024: узбекистанский легкоатлет взял третье золото

Sputnik Узбекистан

Хусниддин Норбеков принес в копилку сборной республики восьмую золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.

2024-09-06T14:00+0500

2024-09-06T14:00+0500

2024-09-06T14:34+0500

спорт

узбекистан

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золотая медаль

париж

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Хусниддин Норбеков на Паралимпиаде в Париже продемонстрировал исторический результат, завоевав третью в карьере золотую медаль Паралимпийских игр и побив рекорд соревнований по толканию ядра, сообщает НОК. В толкании ядра в классе F35 (спортсмены с нарушениями координации) он показал результат 16,82 метра. Ранее он участвовал в Паралимпиадах в 2016 и 2020 годы. Кроме того, в соревнованиях по толканию ядра в классе F12 (спортсмены с нарушениями зрения) отличилась узбекистанка Сафия Бурханова. Параспорсменка завоевала серебряную медаль, показав результат 14,12 метра.Таким образом, в настоящее время на счету делегации Узбекистана восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды Паралимпийских игр в Париже.

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