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Исторический результат Паралимпиады-2024: узбекистанский легкоатлет взял третье золото
Исторический результат Паралимпиады-2024: узбекистанский легкоатлет взял третье золото
Sputnik Узбекистан
Хусниддин Норбеков принес в копилку сборной республики восьмую золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.
2024-09-06T14:00+0500
2024-09-06T14:00+0500
2024-09-06T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Хусниддин Норбеков на Паралимпиаде в Париже продемонстрировал исторический результат, завоевав третью в карьере золотую медаль Паралимпийских игр и побив рекорд соревнований по толканию ядра, сообщает НОК. В толкании ядра в классе F35 (спортсмены с нарушениями координации) он показал результат 16,82 метра. Ранее он участвовал в Паралимпиадах в 2016 и 2020 годы. Кроме того, в соревнованиях по толканию ядра в классе F12 (спортсмены с нарушениями зрения) отличилась узбекистанка Сафия Бурханова. Параспорсменка завоевала серебряную медаль, показав результат 14,12 метра.Таким образом, в настоящее время на счету делегации Узбекистана восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды Паралимпийских игр в Париже.
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параатдеты узбекистана париж
параатдеты узбекистана париж
Исторический результат Паралимпиады-2024: узбекистанский легкоатлет взял третье золото
14:00 06.09.2024 (обновлено: 14:34 06.09.2024)
Хусниддин Норбеков принес в копилку сборной республики восьмую золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана Хусниддин Норбеков на Паралимпиаде в Париже продемонстрировал исторический результат, завоевав третью в карьере золотую медаль Паралимпийских игр и побив рекорд соревнований по толканию ядра, сообщает
НОК.
В толкании ядра в классе F35 (спортсмены с нарушениями координации) он показал результат 16,82 метра.
"Именитый паралимпиец Хусниддин Норбеков, участвовавший в соревнованиях по толканию ядра в классе F35, побил Паралимпийский рекорд, показав результат 16,82 метра. Таким образом, теперь на счету Норбекова 3 золотые и 1 бронзовая Паралимпийские медали", — говорится в сообщении.
Ранее он участвовал в Паралимпиадах в 2016 и 2020 годы.
Кроме того, в соревнованиях по толканию ядра в классе F12 (спортсмены с нарушениями зрения) отличилась узбекистанка Сафия Бурханова. Параспорсменка завоевала серебряную медаль, показав результат 14,12 метра.
Таким образом, в настоящее время на счету делегации Узбекистана восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды Паралимпийских игр в Париже.