https://uz.sputniknews.ru/20240907/mixnevich-strana-yeaes-razvorot-vostok-45523508.html
Михневич: Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток?
Михневич: Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток?
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Об итогах ВЭФ, сотрудничестве ЕАЭС с Дальним Востоком и Евразийском экономическом форуме рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич
2024-09-07T13:18+0500
2024-09-07T13:18+0500
2024-09-07T13:20+0500
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С 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел Восточный экономический форум.Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.В деловой программе были бизнес-диалоги с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.О том, как прошел ВЭФ, насколько страны ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с регионами Дальнего Востока и государствами АТР, а также о предстоящем Евразийском экономическом форуме в Ереване рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.Подробности - в видео.
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еаэс восток вэф сотрудничество евразийский экономический форум деловой совет сергей михневич
еаэс восток вэф сотрудничество евразийский экономический форум деловой совет сергей михневич
Михневич: Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток?
13:18 07.09.2024 (обновлено: 13:20 07.09.2024)
Итоги ВЭФ, сотрудничество ЕАЭС с Дальним Востоком и Евразийский экономический форум - об этом в интервью рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.
С 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел Восточный экономический форум.
Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.
В деловой программе были бизнес-диалоги с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.
О том, как прошел ВЭФ, насколько страны ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с регионами Дальнего Востока и государствами АТР, а также о предстоящем Евразийском экономическом форуме в Ереване рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.