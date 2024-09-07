https://uz.sputniknews.ru/20240907/mixnevich-strana-yeaes-razvorot-vostok-45523508.html

Михневич: Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток?

Михневич: Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток?

Sputnik Узбекистан

Об итогах ВЭФ, сотрудничестве ЕАЭС с Дальним Востоком и Евразийском экономическом форуме рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич

2024-09-07T13:18+0500

2024-09-07T13:18+0500

2024-09-07T13:20+0500

вэф

еаэс

дальний восток

сотрудничество

россия

форум

видео

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С 3 – 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке прошел Восточный экономический форум.Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.В деловой программе были бизнес-диалоги с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.О том, как прошел ВЭФ, насколько страны ЕАЭС заинтересованы в сотрудничестве с регионами Дальнего Востока и государствами АТР, а также о предстоящем Евразийском экономическом форуме в Ереване рассказал исполнительный секретарь, член Президиума Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич.Подробности - в видео.

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