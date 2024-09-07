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https://uz.sputniknews.ru/20240907/moskovskaya-oblast-rasshireniye-assortiment-tovar-eksport-uzbekistan-45521544.html
Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан
Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В их числе сельскохозяйственное оборудование, товары для детей, косметическая продукция, медицинские изделия
2024-09-07T11:03+0500
2024-09-07T11:03+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин ответил на вопросы о способах выхода на рынок Узбекистана, рассказал об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, мерах государственной поддержки экспортеров, а также проинформировал о возможностях локализации производств на территории РУз.В составе бизнес-миссии предприятия, работающие в сферепроизводства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики и товаров для домашних животных.
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московская область ассортимент товар экспорт узбекистан сельскохозяйственное оборудование косметика продукция медицина изделия
московская область ассортимент товар экспорт узбекистан сельскохозяйственное оборудование косметика продукция медицина изделия

Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан

11:03 07.09.2024
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии
В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2024
© Торговое представительство России в Узбекистане
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В их числе сельскохозяйственное оборудование, товары для детей, косметическая продукция, медицинские изделия.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин ответил на вопросы о способах выхода на рынок Узбекистана, рассказал об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, мерах государственной поддержки экспортеров, а также проинформировал о возможностях локализации производств на территории РУз.
В составе бизнес-миссии предприятия, работающие в сфере
производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики и товаров для домашних животных.
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии
Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2024
В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии
© Торговое представительство России в Узбекистане
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