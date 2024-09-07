Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии
Подписаться
В их числе сельскохозяйственное оборудование, товары для детей, косметическая продукция, медицинские изделия.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин ответил на вопросы о способах выхода на рынок Узбекистана, рассказал об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, мерах государственной поддержки экспортеров, а также проинформировал о возможностях локализации производств на территории РУз.
В составе бизнес-миссии предприятия, работающие в сфере
производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики и товаров для домашних животных.
производства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики и товаров для домашних животных.
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии
В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии