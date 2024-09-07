https://uz.sputniknews.ru/20240907/moskovskaya-oblast-rasshireniye-assortiment-tovar-eksport-uzbekistan-45521544.html

Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан

Московская область расширяет ассортимент товаров, экспортируемых в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В их числе сельскохозяйственное оборудование, товары для детей, косметическая продукция, медицинские изделия

2024-09-07T11:03+0500

2024-09-07T11:03+0500

2024-09-07T11:03+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

экономика

экспорт

товары

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/07/45521229_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_375bdd7757c344f693c52db83d61dba3.jpg

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Торгпредстве России в Узбекистане состоялась встреча с руководством подмосковных компаний в рамках бизнес-миссии, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин ответил на вопросы о способах выхода на рынок Узбекистана, рассказал об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, мерах государственной поддержки экспортеров, а также проинформировал о возможностях локализации производств на территории РУз.В составе бизнес-миссии предприятия, работающие в сферепроизводства сельскохозяйственного оборудования, медицинских и детских товаров, косметики и товаров для домашних животных.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

московская область ассортимент товар экспорт узбекистан сельскохозяйственное оборудование косметика продукция медицина изделия