https://uz.sputniknews.ru/20240907/pamyat-pogibshie-velikaya-otechestvennaya-voyna-sovmestnaya-rabota-rf-ruz-45555168.html
В память о погибших в Великой Отечественной войне – совместная работа России и Узбекистана
В память о погибших в Великой Отечественной войне – совместная работа России и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Списки погибших узбекистанцев во время Великой отечественной войны отправляются в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются в России.
2024-09-07T15:30+0500
2024-09-07T15:30+0500
2024-09-09T15:47+0500
узбекистан
россия
вторая мировая война
памятник
список погибших
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Какая работа ведется с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне? Об этом рассказал глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович @soldat_pobedi в ходе брифинга, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Он отметил, что часто встречаются фамилии уроженцев Узбекистана. Поскольку трудно правильно написать их имена из-за непривычного звучания и написания, списки отправляются коллегам в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются.Петрович рассказал о взаимодействии с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших на фронте.Они помогают выверять эти имена, списки для того, чтобы впоследствии они корректно были написаны и увековечены в граните на памятниках, которые восстанавливаются, добавил он.Он также отметил, что есть успешные случаи взаимодействия с Узбекистаном в плане увековечения памяти.Также он рассказал, что Российская Федерация вносит серьезный вклад в реконструкцию воинских мемориалов в Узбекистане.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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петрович победа памятник узбекистан россия увековечивание
петрович победа памятник узбекистан россия увековечивание
В память о погибших в Великой Отечественной войне – совместная работа России и Узбекистана
15:30 07.09.2024 (обновлено: 15:47 09.09.2024)
Списки погибших узбекистанцев во время Великой отечественной войны отправляются в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются в России.
Какая работа ведется с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне? Об этом рассказал глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович @soldat_pobedi в ходе брифинга, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он отметил, что часто встречаются фамилии уроженцев Узбекистана. Поскольку трудно правильно написать их имена из-за непривычного звучания и написания, списки отправляются коллегам в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются.
Петрович рассказал о взаимодействии с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших на фронте.
"Мы как раз занимаемся выемкой списка на основании этих документов. И довольно часто встречаются фамилии уроженцев Узбекистана. Нам тяжело бывает иногда правильно написать фамилию и имя, поскольку они просто непривычны для нас в звучании, написании. Мы отправляем такие списки нашим коллегам", — отметил он.
Они помогают выверять эти имена, списки для того, чтобы впоследствии они корректно были написаны и увековечены в граните на памятниках, которые восстанавливаются, добавил он.
Он также отметил, что есть успешные случаи взаимодействия с Узбекистаном в плане увековечения памяти.
“Помимо всего прочего, большой пласт работы — это поисковая работа, поиск неучтенных воинских захоронений и военно-мемориальная работа. Сейчас стали доступны, открыты списки погибших в годы Великой Отечественной войны. Это объединенная база данных "Мемориал" Министерства обороны РФ, которой пользуемся мы, пользуются все историки, поисковики на пространстве бывшего Советского Союза”, — сказал Петрович.
Также он рассказал, что Российская Федерация вносит серьезный вклад в реконструкцию воинских мемориалов в Узбекистане.
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.