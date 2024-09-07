https://uz.sputniknews.ru/20240907/pamyat-pogibshie-velikaya-otechestvennaya-voyna-sovmestnaya-rabota-rf-ruz-45555168.html

В память о погибших в Великой Отечественной войне – совместная работа России и Узбекистана

В память о погибших в Великой Отечественной войне – совместная работа России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Списки погибших узбекистанцев во время Великой отечественной войны отправляются в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются в России.

2024-09-07T15:30+0500

2024-09-07T15:30+0500

2024-09-09T15:47+0500

узбекистан

россия

вторая мировая война

памятник

список погибших

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45555615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dae702abff35dfb3706689bb0f985816.jpg

Какая работа ведется с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне? Об этом рассказал глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович @soldat_pobedi в ходе брифинга, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Он отметил, что часто встречаются фамилии уроженцев Узбекистана. Поскольку трудно правильно написать их имена из-за непривычного звучания и написания, списки отправляются коллегам в Узбекистан для проверки. Это помогает корректно увековечивать имена на памятниках, которые восстанавливаются.Петрович рассказал о взаимодействии с Узбекистаном по увековечиванию памяти погибших на фронте.Они помогают выверять эти имена, списки для того, чтобы впоследствии они корректно были написаны и увековечены в граните на памятниках, которые восстанавливаются, добавил он.Он также отметил, что есть успешные случаи взаимодействия с Узбекистаном в плане увековечения памяти.Также он рассказал, что Российская Федерация вносит серьезный вклад в реконструкцию воинских мемориалов в Узбекистане.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

петрович победа памятник узбекистан россия увековечивание