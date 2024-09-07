Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240907/parij-2024-mirziyoyev-pozdravleniye-paralimpiyets-vystupleniye-45520845.html
Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением
Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением
Sputnik Узбекистан
Дзюдоист Шерзод Намозов и легкоатлет Хусниддин Норбеков стали чемпионами Паралимпиады в Париже
2024-09-07T09:44+0500
2024-09-07T09:47+0500
узбекистан
спорт
телефонный разговор
поздравление
париж
президент
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.Президент в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине очередные золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку.В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым его чемпионством на Паралимпийских играх.В соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16.82 метра занял первое место. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трехкратного чемпиона Паралимпиады.
узбекистан
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев поздравление паралимпийцы дзюдоист шерзод намозов легкоатлет хусниддин норбеков чемпион паралимпиада париж
шавкат мирзиёев поздравление паралимпийцы дзюдоист шерзод намозов легкоатлет хусниддин норбеков чемпион паралимпиада париж

Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением

09:44 07.09.2024 (обновлено: 09:47 07.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Дзюдоист Шерзод Намозов и легкоатлет Хусниддин Норбеков стали чемпионами Паралимпиады в Париже.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине очередные золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.
Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку.
В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым его чемпионством на Паралимпийских играх.
В соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16.82 метра занял первое место. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трехкратного чемпиона Паралимпиады.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0