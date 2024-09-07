https://uz.sputniknews.ru/20240907/parij-2024-mirziyoyev-pozdravleniye-paralimpiyets-vystupleniye-45520845.html

Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением

Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением

Sputnik Узбекистан

Дзюдоист Шерзод Намозов и легкоатлет Хусниддин Норбеков стали чемпионами Паралимпиады в Париже

2024-09-07T09:44+0500

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2024-09-07T09:47+0500

узбекистан

спорт

телефонный разговор

поздравление

париж

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.Президент в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине очередные золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку.В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым его чемпионством на Паралимпийских играх.В соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16.82 метра занял первое место. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трехкратного чемпиона Паралимпиады.

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