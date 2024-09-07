https://uz.sputniknews.ru/20240907/parij-2024-mirziyoyev-pozdravleniye-paralimpiyets-vystupleniye-45520845.html
Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением
Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением
Sputnik Узбекистан
Дзюдоист Шерзод Намозов и легкоатлет Хусниддин Норбеков стали чемпионами Паралимпиады в Париже
2024-09-07T09:44+0500
2024-09-07T09:44+0500
2024-09-07T09:47+0500
узбекистан
спорт
телефонный разговор
поздравление
париж
президент
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба главы государства.Президент в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине очередные золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку.В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым его чемпионством на Паралимпийских играх.В соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16.82 метра занял первое место. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трехкратного чемпиона Паралимпиады.
узбекистан
париж
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев поздравление паралимпийцы дзюдоист шерзод намозов легкоатлет хусниддин норбеков чемпион паралимпиада париж
шавкат мирзиёев поздравление паралимпийцы дзюдоист шерзод намозов легкоатлет хусниддин норбеков чемпион паралимпиада париж
Париж-2024: Мирзиёев поздравил паралимпийцев с успешным выступлением
09:44 07.09.2024 (обновлено: 09:47 07.09.2024)
Дзюдоист Шерзод Намозов и легкоатлет Хусниддин Норбеков стали чемпионами Паралимпиады в Париже.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба
главы государства.
Президент в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине очередные золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.
Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку.
В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым его чемпионством на Паралимпийских играх.
В соревнованиях по легкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16.82 метра занял первое место. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трехкратного чемпиона Паралимпиады.