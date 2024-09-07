https://uz.sputniknews.ru/20240907/predprinimatel-kitay-uzbekistan-biznes-missiya-45521717.html
Предприниматели из Китая приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
Предприниматели из Китая приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
Sputnik Узбекистан
Цель визита - установление сотрудничества и разработка совместных инвестиционных проектов
2024-09-07T12:27+0500
2024-09-07T12:27+0500
2024-09-07T12:27+0500
узбекистан
китай
бизнес-форум
экономика
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Предприниматели китайской провинции Гуандун 22-29 сентября 2024 года посетят Самаркандскую и Кашкадарьинскую области с деловой миссией, сообщает ИА "Дунё".Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-форума в Китае, организованного Генеральным консульством РУз в Гуанчжоу. В нем приняли участие представители около 90 компаний провинции Гуандун.Вниманию участников была представлена презентация деловых, инвестиционных, туристических возможностей Узбекистана, а также даны ответы на все вопросы, интересующие китайских бизнесменов.
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MIA „Rossiya Segodnya“
предприниматели китай узбекистан визит сотрудничество разработка инвестиции проект
предприниматели китай узбекистан визит сотрудничество разработка инвестиции проект
Предприниматели из Китая приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
Цель визита - установление сотрудничества и разработка совместных инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik
. Предприниматели китайской провинции Гуандун 22-29 сентября 2024 года посетят Самаркандскую и Кашкадарьинскую области с деловой миссией, сообщает ИА "Дунё"
.
Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-форума в Китае, организованного Генеральным консульством РУз в Гуанчжоу. В нем приняли участие представители около 90 компаний провинции Гуандун.
Вниманию участников была представлена презентация деловых, инвестиционных, туристических возможностей Узбекистана, а также даны ответы на все вопросы, интересующие китайских бизнесменов.