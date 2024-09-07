https://uz.sputniknews.ru/20240907/predprinimatel-kitay-uzbekistan-biznes-missiya-45521717.html

Предприниматели из Китая приедут в Узбекистан с бизнес-миссией

Предприниматели из Китая приедут в Узбекистан с бизнес-миссией

Sputnik Узбекистан

Цель визита - установление сотрудничества и разработка совместных инвестиционных проектов

2024-09-07T12:27+0500

2024-09-07T12:27+0500

2024-09-07T12:27+0500

узбекистан

китай

бизнес-форум

экономика

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Предприниматели китайской провинции Гуандун 22-29 сентября 2024 года посетят Самаркандскую и Кашкадарьинскую области с деловой миссией, сообщает ИА "Дунё".Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-форума в Китае, организованного Генеральным консульством РУз в Гуанчжоу. В нем приняли участие представители около 90 компаний провинции Гуандун.Вниманию участников была представлена презентация деловых, инвестиционных, туристических возможностей Узбекистана, а также даны ответы на все вопросы, интересующие китайских бизнесменов.

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предприниматели китай узбекистан визит сотрудничество разработка инвестиции проект