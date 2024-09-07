https://uz.sputniknews.ru/20240907/rossiyskiye-voyska-osvobojdeniye-kalinovo-dnr-45524990.html

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось взять благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". 07.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-07T14:56+0500

2024-09-07T14:56+0500

2024-09-07T14:56+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Российские войска освободили Калиново в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 9-ти бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка ДНР, а также отбили семь контратак штурмовиков.ВСУ потеряли за сутки:

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