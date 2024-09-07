https://uz.sputniknews.ru/20240907/turizm-vystavka-malayziya-pavilon-uzbekistan-45526411.html

На турвыставке в Малайзии представили национальный павильон Узбекистана

На турвыставке в Малайзии представили национальный павильон Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Посетителей познакомили с туристическими центрами Узбекистана, богатой культурой, уникальной архитектурой и искусством, а также национальными традициями

2024-09-07T16:30+0500

2024-09-07T16:30+0500

2024-09-07T16:30+0500

узбекистан

малайзия

выставка

туризм

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Национальный павильон Узбекистана представлен на крупнейшей в Малайзии туристической выставке "MATTA Fair", сообщает ИА "Дунё".В ходе выставки прошли презентации туристического потенциала Узбекистана. Участникам предоставили подробную информацию о масштабных реформах в сфере туризма, реализуемых мерах по ускоренному развитию паломнического туризма и созданию благоприятных условий для паломников.Было отмечено, что для поездок туристов в РУз созданы все условия, в том числе прямые рейсы между Ташкентом и Куала-Лумпуром.Отмечалось, что за последние годы в результате упрощения процедур для граждан более 90 иностранных государств, в том числе Малайзии, действует безвизовый режим въезда в Узбекистан.В рамках мероприятия были достигнуты конкретные договоренности по налаживанию взаимодействия, продвижению новых турпакетов и увеличению потока туристов в республику в рамках прямого сотрудничества туроператоров двух стран.Туристическая выставка продлится до 8 сентября.

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