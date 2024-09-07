Уникальная форма увековечивания — Петрович о мемориальном комплексе в Ташкенте

"Памятник кузнецу Шомахмудову, который в годы Великой Отечественной войны усыновил 15 детей-сирот. Одна из них была девочка молдаванка Таня Тимонина, которая впоследствии получила имя Халида и осталась жить в Ташкенте. Когда встречаешь такие знаки и пересечения, в очередной раз осознаешь нашу общую историю, историю нашей некогда общей страны," — сказал Петрович.