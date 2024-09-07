https://uz.sputniknews.ru/20240907/uvekovechivaniye-petrovich-memorial-kompleks-tashkent-45526212.html
Уникальная форма увековечивания — Петрович о мемориальном комплексе в Ташкенте
Уникальная форма увековечивания — Петрович о мемориальном комплексе в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович подробно рассказал о своих впечатлениях от визита в Узбекистан на брифинге, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
2024-09-07T18:07+0500
2024-09-07T18:07+0500
2024-09-07T18:07+0500
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Он также отметил мемориальный комплекс в Ташкенте, посвященный узбекистанским воинам, павшим в Великой Отечественной войне.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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алексей петрович мемориальный комплекс ташкент комитет победа визит узбекистан брифинг пресс центр sputnik
алексей петрович мемориальный комплекс ташкент комитет победа визит узбекистан брифинг пресс центр sputnik
Уникальная форма увековечивания — Петрович о мемориальном комплексе в Ташкенте
Эксклюзив
Глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович подробно рассказал о своих впечатлениях от визита в Узбекистан на брифинге, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Памятник кузнецу Шомахмудову, который в годы Великой Отечественной войны усыновил 15 детей-сирот. Одна из них была девочка молдаванка Таня Тимонина, которая впоследствии получила имя Халида и осталась жить в Ташкенте. Когда встречаешь такие знаки и пересечения, в очередной раз осознаешь нашу общую историю, историю нашей некогда общей страны," — сказал Петрович.
Он также отметил мемориальный комплекс в Ташкенте, посвященный узбекистанским воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
"Я впервые увидел такую форму увековечивания памяти, которая реализована здесь, в Узбекистане. На бронзовых плитах увековечены имена всех земляков, погибших на фронте. Это кропотливый и невероятно значимый труд, выполненный с большим вкусом и органичностью," — отметил спикер.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.