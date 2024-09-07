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Мировой рекорд: узбекистанцы продолжают получать медали Паралимпиады в Париже
Мировой рекорд: узбекистанцы продолжают получать медали Паралимпиады в Париже
Sputnik Узбекистан
К этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград
2024-09-07T15:48+0500
2024-09-07T15:48+0500
2024-09-07T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Парадзюдоистка Кумушхон Ходжаева завоевала серебряную медаль в соревнованиях класса J2 в весовой категории до 57 кг, сообщает НОК. В финале узбекистанка уступила японке Джунко Хиросэ, пополнив копилку делегации Узбекистана седьмой серебряной медалью.Парадзюдоист Учкун Куранбоев, участвовавший в соревнованиях этого же класса в весовой категории до 73 кг, в борьбе за третье место победил Донгхун Ким из Южной Кореи и стал бронзовым призером Париж-2024.Шахинахон Йигиталиева, которой в следующем месяце исполнится 16 лет, стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по метанию копья в классе F46 по паралегкой атлетике, показав результат 43,12 метра.Еще одна параатлетка Нурхон Курбонова, участвовавшая по метанию копья категории F54, с результатом 21,12 метра установила новый мировой рекорд и завоевала золотую медаль.Таким образом, к этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.
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узбекистан медали паралимпиада париж делегация золото серебро бронза награда
узбекистан медали паралимпиада париж делегация золото серебро бронза награда
Мировой рекорд: узбекистанцы продолжают получать медали Паралимпиады в Париже
15:48 07.09.2024 (обновлено: 15:49 07.09.2024)
К этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik
. Парадзюдоистка Кумушхон Ходжаева завоевала серебряную медаль в соревнованиях класса J2 в весовой категории до 57 кг, сообщает НОК
. В финале узбекистанка уступила японке Джунко Хиросэ, пополнив копилку делегации Узбекистана седьмой серебряной медалью.
Парадзюдоист Учкун Куранбоев, участвовавший в соревнованиях этого же класса в весовой категории до 73 кг, в борьбе за третье место победил
Донгхун Ким из Южной Кореи и стал бронзовым призером Париж-2024.
Шахинахон Йигиталиева, которой в следующем месяце исполнится 16 лет, стала
обладательницей серебряной медали в соревнованиях по метанию копья в классе F46 по паралегкой атлетике, показав результат 43,12 метра.
Еще одна параатлетка Нурхон Курбонова, участвовавшая по метанию копья категории F54, с результатом 21,12 метра установила
новый мировой рекорд и завоевала золотую медаль.
Таким образом, к этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.