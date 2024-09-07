https://uz.sputniknews.ru/20240907/uzbekistan-medal-paralimpiada-parij-45525645.html

Мировой рекорд: узбекистанцы продолжают получать медали Паралимпиады в Париже

Мировой рекорд: узбекистанцы продолжают получать медали Паралимпиады в Париже

Sputnik Узбекистан

К этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград

2024-09-07T15:48+0500

2024-09-07T15:48+0500

2024-09-07T15:49+0500

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Парадзюдоистка Кумушхон Ходжаева завоевала серебряную медаль в соревнованиях класса J2 в весовой категории до 57 кг, сообщает НОК. В финале узбекистанка уступила японке Джунко Хиросэ, пополнив копилку делегации Узбекистана седьмой серебряной медалью.Парадзюдоист Учкун Куранбоев, участвовавший в соревнованиях этого же класса в весовой категории до 73 кг, в борьбе за третье место победил Донгхун Ким из Южной Кореи и стал бронзовым призером Париж-2024.Шахинахон Йигиталиева, которой в следующем месяце исполнится 16 лет, стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по метанию копья в классе F46 по паралегкой атлетике, показав результат 43,12 метра.Еще одна параатлетка Нурхон Курбонова, участвовавшая по метанию копья категории F54, с результатом 21,12 метра установила новый мировой рекорд и завоевала золотую медаль.Таким образом, к этому моменту в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.

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