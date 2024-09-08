https://uz.sputniknews.ru/20240908/prezident-pozdravil-telefon-pobediteli-paralimpiyskie-igry-45529354.html

Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр

Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр

Sputnik Узбекистан

Узбекские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже завоевали 10 золотых медалей и тем самым обновили рекорд страны.

2024-09-08T10:52+0500

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узбекистан

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

спорт

параатлеты

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со спортсменами, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, Нурхон Курбановой и Толиббоем Юлдашевым, сообщает пресс-служба главы государства.Вчера делегация Узбекистана, участвующая в Паралимпийских играх в Париже, довела количество золотых медалей до 10, обновив свой лучший показатель. Президент Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил легкоатлетов Нурхон Курбанову и Толиббоя Юлдашева, которые своими победами способствовали этому историческому результату.В беседе с Толиббоем Юлдошевым президент отметил: ”Несколько дней назад ты завоевал бронзовую медаль в толкании ядра. Два высоких результата в двух видах спорта – это настоящий подвиг. Эти достижения – плоды твоего упорного труда, непрерывных тренировок и накопленного богатого мастерства“. Паралимпийцы-чемпионы отметили, что эти достижения были не случайными, но стали возможны благодаря вниманию и доверию президента к паралимпийскому движению, а также выразили благодарность от своего имени и от имени своих тренеров и родителей.

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