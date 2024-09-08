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https://uz.sputniknews.ru/20240908/prezident-pozdravil-telefon-pobediteli-paralimpiyskie-igry-45529354.html
Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр
Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр
Sputnik Узбекистан
Узбекские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже завоевали 10 золотых медалей и тем самым обновили рекорд страны.
2024-09-08T10:52+0500
2024-09-08T11:13+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
спорт
параатлеты
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со спортсменами, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, Нурхон Курбановой и Толиббоем Юлдашевым, сообщает пресс-служба главы государства.Вчера делегация Узбекистана, участвующая в Паралимпийских играх в Париже, довела количество золотых медалей до 10, обновив свой лучший показатель. Президент Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил легкоатлетов Нурхон Курбанову и Толиббоя Юлдашева, которые своими победами способствовали этому историческому результату.В беседе с Толиббоем Юлдошевым президент отметил: ”Несколько дней назад ты завоевал бронзовую медаль в толкании ядра. Два высоких результата в двух видах спорта – это настоящий подвиг. Эти достижения – плоды твоего упорного труда, непрерывных тренировок и накопленного богатого мастерства“. Паралимпийцы-чемпионы отметили, что эти достижения были не случайными, но стали возможны благодаря вниманию и доверию президента к паралимпийскому движению, а также выразили благодарность от своего имени и от имени своих тренеров и родителей.
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шавкат мирзиёев телефонный разговор паралимпийские игры поздравление золотые медали курбанова юлдошев
шавкат мирзиёев телефонный разговор паралимпийские игры поздравление золотые медали курбанова юлдошев

Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр

10:52 08.09.2024 (обновлено: 11:13 08.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже завоевали 10 золотых медалей и тем самым обновили рекорд страны.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со спортсменами, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, Нурхон Курбановой и Толиббоем Юлдашевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Вчера делегация Узбекистана, участвующая в Паралимпийских играх в Париже, довела количество золотых медалей до 10, обновив свой лучший показатель.
Президент Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил легкоатлетов Нурхон Курбанову и Толиббоя Юлдашева, которые своими победами способствовали этому историческому результату.
© НОК УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил по телефону двух паралимпийских чемпионов Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону двух паралимпийских чемпионов Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2024
Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону двух паралимпийских чемпионов Узбекистана.
© НОК Узбекистана

“Я постоянно слежу за твоими успехами. Помню твои слова, когда мы начали строительство нашего Олимпийского городка: "Вернусь с Паралимпиады с золотом". О чем это говорит? Ты постоянно растешь благодаря целеустремленности и упорству. Ты не просто выполнила, а перевыполнила свое обещание, – сказал глава государства, поздравляя Нурхон Курбанову, установившую и затем побившую собственный мировой рекорд.

В беседе с Толиббоем Юлдошевым президент отметил: ”Несколько дней назад ты завоевал бронзовую медаль в толкании ядра. Два высоких результата в двух видах спорта – это настоящий подвиг. Эти достижения – плоды твоего упорного труда, непрерывных тренировок и накопленного богатого мастерства“.
Паралимпийцы-чемпионы отметили, что эти достижения были не случайными, но стали возможны благодаря вниманию и доверию президента к паралимпийскому движению, а также выразили благодарность от своего имени и от имени своих тренеров и родителей.
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