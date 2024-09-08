Президент Узбекистана поздравил по телефону очередных победителей Паралимпийских игр
10:52 08.09.2024 (обновлено: 11:13 08.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Асадхужой Муйдинхужаевым и Лазизбеком Муллажоновым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекские спортсмены на Паралимпийских играх в Париже завоевали 10 золотых медалей и тем самым обновили рекорд страны.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со спортсменами, принимавшими участие в Паралимпийских играх в Париже, Нурхон Курбановой и Толиббоем Юлдашевым, сообщает пресс-служба главы государства.
Вчера делегация Узбекистана, участвующая в Паралимпийских играх в Париже, довела количество золотых медалей до 10, обновив свой лучший показатель.
Президент Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил легкоатлетов Нурхон Курбанову и Толиббоя Юлдашева, которые своими победами способствовали этому историческому результату.
© НОК УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил по телефону двух паралимпийских чемпионов Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону двух паралимпийских чемпионов Узбекистана.
© НОК Узбекистана
“Я постоянно слежу за твоими успехами. Помню твои слова, когда мы начали строительство нашего Олимпийского городка: "Вернусь с Паралимпиады с золотом". О чем это говорит? Ты постоянно растешь благодаря целеустремленности и упорству. Ты не просто выполнила, а перевыполнила свое обещание, – сказал глава государства, поздравляя Нурхон Курбанову, установившую и затем побившую собственный мировой рекорд.
В беседе с Толиббоем Юлдошевым президент отметил: ”Несколько дней назад ты завоевал бронзовую медаль в толкании ядра. Два высоких результата в двух видах спорта – это настоящий подвиг. Эти достижения – плоды твоего упорного труда, непрерывных тренировок и накопленного богатого мастерства“.
Паралимпийцы-чемпионы отметили, что эти достижения были не случайными, но стали возможны благодаря вниманию и доверию президента к паралимпийскому движению, а также выразили благодарность от своего имени и от имени своих тренеров и родителей.