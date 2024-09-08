https://uz.sputniknews.ru/20240908/tanzila-narbaeva-vstrecha-posol-kyrgyzstana-uzbekistan-45532602.html
Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане
Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации отношений межрегионального сотрудничества.
2024-09-08T14:48+0500
2024-09-08T14:48+0500
2024-09-08T14:48+0500
узбекистан
кыргызстан
посол
общество
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Узбекистане Мусой Джаманбаевым, сообщила пресс-служба верхней палаты.На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в торгово-экономической, предпринимательской, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также о создании постоянных площадок для диалога между молодежью двух стран.Кроме того, были признаны положительные результаты программ межрегионального сотрудничества и обсуждены вопросы дальнейшей активизации этих отношений.
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нарбаева узбекистан кыргызстан посол встреча
нарбаева узбекистан кыргызстан посол встреча
Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане
Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации отношений межрегионального сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Узбекистане Мусой Джаманбаевым, сообщила
пресс-служба верхней палаты.
На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в торгово-экономической, предпринимательской, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также о создании постоянных площадок для диалога между молодежью двух стран.
"Отмечено, что что благодаря сильной политической воле и дружеским связям президентов двух стран сотрудничество расширяется и служит во благо процветания узбекского и кыргызского народов", - говорится в сообщении.
Кроме того, были признаны положительные результаты программ межрегионального сотрудничества и обсуждены вопросы дальнейшей активизации этих отношений.