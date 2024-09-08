https://uz.sputniknews.ru/20240908/tanzila-narbaeva-vstrecha-posol-kyrgyzstana-uzbekistan-45532602.html

Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане

Танзила Нарбаева встретилась с послом Кыргызстана в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации отношений межрегионального сотрудничества.

2024-09-08T14:48+0500

2024-09-08T14:48+0500

2024-09-08T14:48+0500

узбекистан

кыргызстан

посол

общество

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Узбекистане Мусой Джаманбаевым, сообщила пресс-служба верхней палаты.На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в торгово-экономической, предпринимательской, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также о создании постоянных площадок для диалога между молодежью двух стран.Кроме того, были признаны положительные результаты программ межрегионального сотрудничества и обсуждены вопросы дальнейшей активизации этих отношений.

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