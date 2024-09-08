https://uz.sputniknews.ru/20240908/tsentralniy-vokzal-tashkent-turnikety-podlinnost-jd-bilety-45530648.html

На Центральном вокзале Ташкента появились турникеты, проверяющие подлинность жд билетов

На Центральном вокзале Ташкента появились турникеты, проверяющие подлинность жд билетов

Sputnik Узбекистан

Если электронные билеты действительны, то пассажир сможет подняться на платформу.

2024-09-08T12:06+0500

2024-09-08T12:06+0500

2024-09-08T12:08+0500

узбекистан

общество

железная дорога

билет

qr-код

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента введены в эксплуатацию турникеты для проверки подлинности электронных билетов, сообщили в АО "Узтемирйулйуловчи".Отмечается, что эти турникеты сканируют QR-код на электронных билетах и ​​позволяют пассажиру пройти на платформу, если билет действителен. До конца года билеты, выдаваемые в кассах, также планируют перевести в электронный вид.

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