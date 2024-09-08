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https://uz.sputniknews.ru/20240908/tsentralniy-vokzal-tashkent-turnikety-podlinnost-jd-bilety-45530648.html
На Центральном вокзале Ташкента появились турникеты, проверяющие подлинность жд билетов
На Центральном вокзале Ташкента появились турникеты, проверяющие подлинность жд билетов
Sputnik Узбекистан
Если электронные билеты действительны, то пассажир сможет подняться на платформу.
2024-09-08T12:06+0500
2024-09-08T12:08+0500
узбекистан
общество
железная дорога
билет
qr-код
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента введены в эксплуатацию турникеты для проверки подлинности электронных билетов, сообщили в АО "Узтемирйулйуловчи".Отмечается, что эти турникеты сканируют QR-код на электронных билетах и ​​позволяют пассажиру пройти на платформу, если билет действителен. До конца года билеты, выдаваемые в кассах, также планируют перевести в электронный вид.
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электронный билет турникет проверка
электронный билет турникет проверка

На Центральном вокзале Ташкента появились турникеты, проверяющие подлинность жд билетов

12:06 08.09.2024 (обновлено: 12:08 08.09.2024)
© Sputnik / Актан ТемиркановПрипаркованные автомобили. На втором плане: Северный Железнодорожный вокзал г. Ташкента
Припаркованные автомобили. На втором плане: Северный Железнодорожный вокзал г. Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Если электронные билеты действительны, то пассажир сможет пройти на жд платформу.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На Центральном железнодорожном вокзале Ташкента введены в эксплуатацию турникеты для проверки подлинности электронных билетов, сообщили в АО "Узтемирйулйуловчи".
Отмечается, что эти турникеты сканируют QR-код на электронных билетах и ​​позволяют пассажиру пройти на платформу, если билет действителен.
© АО "Узтемирйулйуловчи"На жд вокзале Ташкента установили турникеты для проверки билетов.
На жд вокзале Ташкента установили турникеты для проверки билетов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.09.2024
На жд вокзале Ташкента установили турникеты для проверки билетов.
© АО "Узтемирйулйуловчи"

"Пассажиры с поддельными или возвращенными билетами не будут допущены к посадке в поезд", – говорится в сообщении.

До конца года билеты, выдаваемые в кассах, также планируют перевести в электронный вид.
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