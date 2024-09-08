https://uz.sputniknews.ru/20240908/umarov-stal-vitse-prezidentom-olimpiyskogo-soveta-azii-po-tsentralnoaziatskomu-regionu-45534377.html

Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону

Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону

Sputnik Узбекистан

Отабек Умаров избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан.

2024-09-08T18:15+0500

2024-09-08T18:15+0500

2024-09-08T18:15+0500

узбекистан

отабек умаров

спорт

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА) Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону, сообщает пресс-служба НОК. Как стало известно, кандидатура Умарова утверждена в Нью-Дели в ходе прошедшей 44-ой Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА). В ее рамках проведены выборы на руководящие должности Организации. На выборах на пост президента ОСА избран Раджа Рандхир Сингх, временно возглавлявший Организацию. Также были избраны вице-президенты по 5 регионам. По информации Комитета, Умаров был избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан. До этого он вел деятельность в качестве вице-президента по проведению юношеских Азиатских игр Ташкент-2025.Выступая на мероприятии, новый вице-президент Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону отметил, что спорт Центральноазиатского континента приобретает все большее признание в мире, и доказательством этого являются достойные выступления спортсменов на летних Олимпийских играх Париж-2024, в которых 4 Азиатские страны вошли в топ-15. Он также подчеркнул, что значительные достижения делегации Узбекистана на главных стартах четырехлетия во Франции являются результатом поддержки сферы спорта со стороны президента.

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