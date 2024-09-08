https://uz.sputniknews.ru/20240908/umarov-stal-vitse-prezidentom-olimpiyskogo-soveta-azii-po-tsentralnoaziatskomu-regionu-45534377.html
Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону
Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону
Sputnik Узбекистан
Отабек Умаров избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан.
2024-09-08T18:15+0500
2024-09-08T18:15+0500
2024-09-08T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА) Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону, сообщает пресс-служба НОК. Как стало известно, кандидатура Умарова утверждена в Нью-Дели в ходе прошедшей 44-ой Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА). В ее рамках проведены выборы на руководящие должности Организации. На выборах на пост президента ОСА избран Раджа Рандхир Сингх, временно возглавлявший Организацию. Также были избраны вице-президенты по 5 регионам. По информации Комитета, Умаров был избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан. До этого он вел деятельность в качестве вице-президента по проведению юношеских Азиатских игр Ташкент-2025.Выступая на мероприятии, новый вице-президент Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону отметил, что спорт Центральноазиатского континента приобретает все большее признание в мире, и доказательством этого являются достойные выступления спортсменов на летних Олимпийских играх Париж-2024, в которых 4 Азиатские страны вошли в топ-15. Он также подчеркнул, что значительные достижения делегации Узбекистана на главных стартах четырехлетия во Франции являются результатом поддержки сферы спорта со стороны президента.
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умаров вице-президент олимпийский совет азии центральноазиатский регион
умаров вице-президент олимпийский совет азии центральноазиатский регион
Умаров стал вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону
Отабек Умаров избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Вице-президент Олимпийского совета Азии (ОСА) Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону, сообщает
пресс-служба НОК.
Как стало известно, кандидатура Умарова утверждена в Нью-Дели в ходе прошедшей 44-ой Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА).
В ее рамках проведены выборы на руководящие должности Организации. На выборах на пост президента ОСА избран Раджа Рандхир Сингх, временно возглавлявший Организацию. Также были избраны вице-президенты по 5 регионам.
По информации Комитета, Умаров был избран вице-президентом Организации по Центральноазиатскому региону, в которую входят Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Иран и Афганистан. До этого он вел деятельность в качестве вице-президента по проведению юношеских Азиатских игр Ташкент-2025.
”В то время как эта временная должность действует до конца комплексных стартов, его новая должность носит постоянный характер. А это говорит о том, что Отабек Умаров будет отвечать за развитие Олимпизма в одном из 5 регионов нашего континента“,– отметили в НОК.
Выступая на мероприятии, новый вице-президент Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону отметил, что спорт Центральноазиатского континента приобретает все большее признание в мире, и доказательством этого являются достойные выступления спортсменов на летних Олимпийских играх Париж-2024, в которых 4 Азиатские страны вошли в топ-15.
Он также подчеркнул, что значительные достижения делегации Узбекистана на главных стартах четырехлетия во Франции являются результатом поддержки сферы спорта со стороны президента.
“Отабек Умаров также отметил, что оправдает доверие тех, кто верит в него, и приложит все усилия для более широкого распространения чистых и благородных идей Олимпизма в регионе“, – говорится в сообщении НОК.