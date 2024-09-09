https://uz.sputniknews.ru/20240909/mixail-mishustin-posetit-uzbekistan-programma-vizita-45539290.html

Михаил Мишустин приедет в Узбекистан – программа визита

Михаил Мишустин приедет в Узбекистан – программа визита

Sputnik Узбекистан

Официальный визит Премьер-министра Российской Федерации в Ташкент состоится 9–10 сентября.

2024-09-09T10:35+0500

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россия

узбекистан

михаил мишустин

правительство рф

официальный визит

общество

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил пресс-служба премьер-министра.В программу визита включено очередное заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, которое пройдет в Ташкенте.В ходе заседания участники рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также в рамках визита планируется ознакомиться с деятельностью производственных и промышленных предприятий города Ташкента и посетить другие объекты.

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премьер-министр мишустин правительство россии узбекистан официальный визит