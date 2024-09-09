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Михаил Мишустин приедет в Узбекистан – программа визита
Михаил Мишустин приедет в Узбекистан – программа визита
Sputnik Узбекистан
Официальный визит Премьер-министра Российской Федерации в Ташкент состоится 9–10 сентября.
2024-09-09T10:35+0500
2024-09-09T10:35+0500
2024-09-09T10:40+0500
россия
узбекистан
михаил мишустин
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официальный визит
общество
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил пресс-служба премьер-министра.В программу визита включено очередное заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, которое пройдет в Ташкенте.В ходе заседания участники рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также в рамках визита планируется ознакомиться с деятельностью производственных и промышленных предприятий города Ташкента и посетить другие объекты.
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премьер-министр мишустин правительство россии узбекистан официальный визит
премьер-министр мишустин правительство россии узбекистан официальный визит
Михаил Мишустин приедет в Узбекистан – программа визита
10:35 09.09.2024 (обновлено: 10:40 09.09.2024)
Официальный визит премьер-министра Российской Федерации в Ташкент состоится 9–10 сентября.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщил пресс-служба премьер-министра.
"9-10 сентября текущего года Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Республику Узбекистан", — говорится в сообщении.
В программу визита включено очередное заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России, которое пройдет в Ташкенте.
В ходе заседания участники рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Особое внимание планируется уделить продвижению крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в других областях, представляющих взаимный интерес”, — говорится в сообщении.
Также в рамках визита планируется ознакомиться с деятельностью производственных и промышленных предприятий города Ташкента и посетить другие объекты.