https://uz.sputniknews.ru/20240909/parij-2024-palimpiytsy-uzbekistana-zanyali-13-mesto-medalniy-zachet-45549990.html

Париж-2024: Паралимпийцы Узбекистана заняли 13-е место в медальном зачете

Париж-2024: Паралимпийцы Узбекистана заняли 13-е место в медальном зачете

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана достигла исторического результата, завоевав на летних Паралимпийских играх Париж-2024 26 медалей.

2024-09-09T14:39+0500

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париж

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Паралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13-е место в медальном зачете на Паралимпиаде в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Стоит отметить, что с этим показателем делегация республики заняла 13-е место в медальном зачете. Делегация Узбекистана, принявшая участие на Паралимпийских играх, сегодня вернется на Родину.

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