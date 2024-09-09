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Париж-2024: Паралимпийцы Узбекистана заняли 13-е место в медальном зачете
Париж-2024: Паралимпийцы Узбекистана заняли 13-е место в медальном зачете
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана достигла исторического результата, завоевав на летних Паралимпийских играх Париж-2024 26 медалей.
2024-09-09T14:39+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Паралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13-е место в медальном зачете на Паралимпиаде в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Стоит отметить, что с этим показателем делегация республики заняла 13-е место в медальном зачете. Делегация Узбекистана, принявшая участие на Паралимпийских играх, сегодня вернется на Родину.
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париж-2024 паралимпийцы узбекистан медальный зачет
Париж-2024: Паралимпийцы Узбекистана заняли 13-е место в медальном зачете
14:39 09.09.2024 (обновлено: 15:08 09.09.2024)
Делегация Узбекистана достигла исторического результата, завоевав 26 медалей на летних Паралимпийских играх Париж-2024.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Паралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13-е место в медальном зачете на Паралимпиаде в Париже, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
“В Париже завершились XVII летние Паралимпийские игры. Данные состязания, которые были организованы с 28 августа по 8 сентября, делегация Узбекистана завершила успешно, завоевав 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Этот результат стал лучшим в истории отечественных паралимпийцев", — говорится в сообщении НОК.
Стоит отметить, что с этим показателем делегация республики заняла 13-е место в медальном зачете.
“Мы стали третьими после Китая и Японии в Азии, а среди стран Центральноазиатского региона, а также стран-участниц Исламской солидарности и Организации тюркских государств, нам не было равных”, — добавили в Комитете.
Делегация Узбекистана, принявшая участие на Паралимпийских играх, сегодня вернется на Родину.