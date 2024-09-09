https://uz.sputniknews.ru/20240909/premer-ministr-rf-mishustin-pribyl-v-tashkent-45558661.html
Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Ташкент
Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Ташкент
Sputnik Узбекистан
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
2024-09-09T17:50+0500
2024-09-09T17:50+0500
2024-09-09T17:51+0500
россия
узбекистан
правительство рф
абдулла арипов
шавкат мирзиёев
официальный визит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45559258_0:102:1024:678_1920x0_80_0_0_f99b84118d6064ef563896474c424254.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. Согласно программе визита, Мишустин совместно с премьер-министром Узбекистана проведут очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По прибытии Мишустин вместе с Ариповым посетит мемориальный комплекс "Парк Победы", где примет участие в церемонии возложения цветов. После этого премьеры планируют ознакомиться с работой производственной компании TEXNOPARK, которая включает в себя группу высокотехнологичных, экспортоориентированных промышленных предприятий. В этот же день состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, созданной в 2018 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан, который состоялся в мае. Особое внимание главы правительств намерены уделить продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, отметили в пресс-службе российского кабмина. По итогам будут приняты совместное коммюнике, а также ряд межправительственных и межведомственных документов. Во вторник, 10 сентября, состоится встреча российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45559258_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_922b83f3ecc99574616092fd47ffd8fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия узбекистан мишустин арипов мирзиёев
россия узбекистан мишустин арипов мирзиёев
Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Ташкент
17:50 09.09.2024 (обновлено: 17:51 09.09.2024)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ташкент. Об этом сообщает
пресс-служба премьер-министра.
Согласно программе визита, Мишустин совместно с премьер-министром Узбекистана проведут очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым.
По прибытии Мишустин вместе с Ариповым посетит мемориальный комплекс "Парк Победы", где примет участие в церемонии возложения цветов.
После этого премьеры планируют ознакомиться с работой производственной компании TEXNOPARK, которая включает в себя группу высокотехнологичных, экспортоориентированных промышленных предприятий.
В этот же день состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, созданной в 2018 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан, который состоялся в мае.
Особое внимание главы правительств намерены уделить продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, отметили в пресс-службе российского кабмина. По итогам будут приняты совместное коммюнике, а также ряд межправительственных и межведомственных документов.
Во вторник, 10 сентября, состоится встреча российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.