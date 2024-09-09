https://uz.sputniknews.ru/20240909/premer-ministr-rf-mishustin-pribyl-v-tashkent-45558661.html

Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Ташкент

Премьер-министр РФ Мишустин прибыл в Ташкент

Sputnik Узбекистан

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

2024-09-09T17:50+0500

2024-09-09T17:50+0500

2024-09-09T17:51+0500

россия

узбекистан

правительство рф

абдулла арипов

шавкат мирзиёев

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. Согласно программе визита, Мишустин совместно с премьер-министром Узбекистана проведут очередное заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По прибытии Мишустин вместе с Ариповым посетит мемориальный комплекс "Парк Победы", где примет участие в церемонии возложения цветов. После этого премьеры планируют ознакомиться с работой производственной компании TEXNOPARK, которая включает в себя группу высокотехнологичных, экспортоориентированных промышленных предприятий. В этот же день состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, созданной в 2018 году по инициативе президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан, который состоялся в мае. Особое внимание главы правительств намерены уделить продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, отметили в пресс-службе российского кабмина. По итогам будут приняты совместное коммюнике, а также ряд межправительственных и межведомственных документов. Во вторник, 10 сентября, состоится встреча российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Официальный визит главы российского правительства в республику продлится 9 и 10 сентября.

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