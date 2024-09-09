https://uz.sputniknews.ru/20240909/rossiysko-uzbekskie-obrazovatelnye-proekty-press-tsentr-sputnik-45550039.html
Анонс: российско-узбекские образовательные проекты обсудят в пресс-центре Sputnik
Анонс: российско-узбекские образовательные проекты обсудят в пресс-центре Sputnik
Sputnik Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан примет на своей площадке статусных гостей.
2024-09-09T12:50+0500
2024-09-09T12:50+0500
2024-09-09T13:04+0500
россия
узбекистан
пресс-центр
брифинг
образование
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 сентября в 18.00 по ташкентскому времени пройдет брифинг.В нем примут участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев. Участники брифинга расскажут о совместных российско-узбекистанских образовательных проектах.
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пресс-центр брифинг идрисова тешабаев образование проект
пресс-центр брифинг идрисова тешабаев образование проект
Анонс: российско-узбекские образовательные проекты обсудят в пресс-центре Sputnik
12:50 09.09.2024 (обновлено: 13:04 09.09.2024)
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан примет на своей площадке статусных гостей. Сегодняшние гости: ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и ректор Ташкентского государственного экономического университета.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 сентября в 18.00 по ташкентскому времени пройдет брифинг.
В нем примут участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев.
Участники брифинга расскажут о совместных российско-узбекистанских образовательных проектах.