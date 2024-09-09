https://uz.sputniknews.ru/20240909/rossiysko-uzbekskie-obrazovatelnye-proekty-press-tsentr-sputnik-45550039.html

Анонс: российско-узбекские образовательные проекты обсудят в пресс-центре Sputnik

Анонс: российско-узбекские образовательные проекты обсудят в пресс-центре Sputnik

Sputnik Узбекистан

Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан примет на своей площадке статусных гостей.

2024-09-09T12:50+0500

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россия

узбекистан

пресс-центр

брифинг

образование

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 сентября в 18.00 по ташкентскому времени пройдет брифинг.В нем примут участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев. Участники брифинга расскажут о совместных российско-узбекистанских образовательных проектах.

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