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https://uz.sputniknews.ru/20240909/ushel-iz-jizni-veduschiy-kvn-aleksandr-maslyakov-45541124.html
Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков
Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков
Sputnik Узбекистан
Легендарный телеведущий скончался от болезни на 83-м году жизни.
2024-09-09T11:28+0500
2024-09-09T11:29+0500
россия
квн
телеведущий
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября, сообщил Telegram-канал КВН.Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.Сообщается, что Масляков болел неоперабельным раком легких.Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм.Собянин отметил, что Масляков всю душу вложил в телепередачу, ставшую культовой для нескольких поколений зрителей и подарившей целое созвездие новых талантливых имен.Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".
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россия телеведущий квн масляков собянин соболезнования
россия телеведущий квн масляков собянин соболезнования

Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков

11:28 09.09.2024 (обновлено: 11:29 09.09.2024)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Масляков на юбилейной игре КВН в Москве
Александр Масляков на юбилейной игре КВН в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Легендарный телеведущий скончался от болезни на 83-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября, сообщил Telegram-канал КВН.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.

Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.
Сообщается, что Масляков болел неоперабельным раком легких.
Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм.

"Не стало Александра Васильевича Маслякова – легендарного телеведущего, внесшего большой вклад в развитие российской культуры. Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме.

Собянин отметил, что Масляков всю душу вложил в телепередачу, ставшую культовой для нескольких поколений зрителей и подарившей целое созвездие новых талантливых имен.

"Высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность снискали мастеру любовь и уважение по разные стороны экрана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", — добавил мэр столицы.

Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".
© РИА НовостиАлександр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.
Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
Александр Масляков попал на телевидение совершенно случайно, когда учился на четвертом курсе Московского института инженеров транспорта.
© РИА Новости
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