https://uz.sputniknews.ru/20240909/ushel-iz-jizni-veduschiy-kvn-aleksandr-maslyakov-45541124.html

Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков

Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков

Sputnik Узбекистан

Легендарный телеведущий скончался от болезни на 83-м году жизни.

2024-09-09T11:28+0500

2024-09-09T11:28+0500

2024-09-09T11:29+0500

россия

квн

телеведущий

соболезнования

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1193/10/11931000_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_67a1406448bbbde896abeb8c63950411.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября, сообщил Telegram-канал КВН.Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.Сообщается, что Масляков болел неоперабельным раком легких.Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм.Собянин отметил, что Масляков всю душу вложил в телепередачу, ставшую культовой для нескольких поколений зрителей и подарившей целое созвездие новых талантливых имен.Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия телеведущий квн масляков собянин соболезнования