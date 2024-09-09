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Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков
Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков
Sputnik Узбекистан
Легендарный телеведущий скончался от болезни на 83-м году жизни.
2024-09-09T11:28+0500
2024-09-09T11:28+0500
2024-09-09T11:29+0500
россия
квн
телеведущий
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября, сообщил Telegram-канал КВН.Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости информацию о смерти ведущего.Сообщается, что Масляков болел неоперабельным раком легких.Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм.Собянин отметил, что Масляков всю душу вложил в телепередачу, ставшую культовой для нескольких поколений зрителей и подарившей целое созвездие новых талантливых имен.Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".
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россия телеведущий квн масляков собянин соболезнования
россия телеведущий квн масляков собянин соболезнования
Ушел из жизни ведущий КВН Александр Масляков
11:28 09.09.2024 (обновлено: 11:29 09.09.2024)
Легендарный телеведущий скончался от болезни на 83-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября, сообщил Telegram-канал КВН.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", — говорится в сообщении.
Концертный директор сына Александра Маслякова подтвердил РИА Новости
информацию о смерти ведущего.
Сообщается, что Масляков болел неоперабельным раком легких.
Соболезнования из-за смерти телеведущего выразили многие его коллеги, журналисты и политики.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова и отметил его профессионализм.
"Не стало Александра Васильевича Маслякова – легендарного телеведущего, внесшего большой вклад в развитие российской культуры. Блистательное творчество Александра Васильевича Маслякова привнесло на отечественное телевидение неподражаемый юмор, энергию молодости и жизнерадостное настроение", — говорится в телеграмме.
Собянин отметил, что Масляков всю душу вложил в телепередачу, ставшую культовой для нескольких поколений зрителей и подарившей целое созвездие новых талантливых имен.
"Высочайший профессионализм, обаяние, остроумие и интеллигентность снискали мастеру любовь и уважение по разные стороны экрана. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", — добавил мэр столицы.
Академия Российского телевидения отметила, что, несмотря на зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом заслуга Маслякова. Кроме того, КВН под его руководством становился неоднократным лауреатом премии "ТЭФИ".