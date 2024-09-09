https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-primet-uchastie-mejdunarodniy-teatralniy-festival-keeda-45561188.html

Узбекистан примет участие в международном театральном фестивале "Кееда" в России

Узбекистан примет участие в международном театральном фестивале "Кееда" в России

Sputnik Узбекистан

Узбекские актеры покажут музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.

2024-09-09T18:55+0500

2024-09-09T18:55+0500

2024-09-09T18:55+0500

узбекистан

фестиваль

театр

россия

культура

спектакль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/09/45556656_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_141e80f583f8f2d8190f6be2892ed3e3.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Коллектив Государственного молодежного театра Узбекистана примет участие в международном театральном фестивале "Кееда", проходящем в России. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе театра.Международный театральный фестиваль спектаклей для детей "Кееда" пройдет в Элисте (Россия) 10 - 15 сентября.Согласно программе фестиваля, в рамках мероприятия будет показан музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.В ролях: Улугбек Рустамов, Дильнавоз Ахмедова, Шерзод Ахмедов, Наргиза Рустамова, Феруз Худойбердиев, Дильнавоз Исматуллаева, Абдулла Исмаилов.В фестивале со своими выступлениями примут участие также творческие коллективы Дагестана и Азербайджана.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан театр юного зрителя элиста кееда