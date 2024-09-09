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https://uz.sputniknews.ru/20240909/uzbekistan-primet-uchastie-mejdunarodniy-teatralniy-festival-keeda-45561188.html
Узбекистан примет участие в международном театральном фестивале "Кееда" в России
Узбекистан примет участие в международном театральном фестивале "Кееда" в России
Sputnik Узбекистан
Узбекские актеры покажут музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.
2024-09-09T18:55+0500
2024-09-09T18:55+0500
узбекистан
фестиваль
театр
россия
культура
спектакль
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Коллектив Государственного молодежного театра Узбекистана примет участие в международном театральном фестивале "Кееда", проходящем в России. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе театра.Международный театральный фестиваль спектаклей для детей "Кееда" пройдет в Элисте (Россия) 10 - 15 сентября.Согласно программе фестиваля, в рамках мероприятия будет показан музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.В ролях: Улугбек Рустамов, Дильнавоз Ахмедова, Шерзод Ахмедов, Наргиза Рустамова, Феруз Худойбердиев, Дильнавоз Исматуллаева, Абдулла Исмаилов.В фестивале со своими выступлениями примут участие также творческие коллективы Дагестана и Азербайджана.
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россия узбекистан театр юного зрителя элиста кееда
россия узбекистан театр юного зрителя элиста кееда

Узбекистан примет участие в международном театральном фестивале "Кееда" в России

18:55 09.09.2024
© Государственный театр юного зрителя УзбекистанаВ Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей Кееда - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
© Государственный театр юного зрителя Узбекистана
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Узбекские актеры покажут музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Коллектив Государственного молодежного театра Узбекистана примет участие в международном театральном фестивале "Кееда", проходящем в России. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе театра.
Международный театральный фестиваль спектаклей для детей "Кееда" пройдет в Элисте (Россия) 10 - 15 сентября.

"Коллектив Государственного театра юного зрителя Узбекистана находится в этой стране для участия в международном театральном фестивале "Кееда", который пройдет в городе Элиста, Россия", — уточнил представитель пресс-службы.

© Государственный театр юного зрителя УзбекистанаВ Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей Кееда - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2024
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
© Государственный театр юного зрителя Узбекистана
Согласно программе фестиваля, в рамках мероприятия будет показан музыкальный спектакль "Муха-цокотуха" на русском языке.
В ролях: Улугбек Рустамов, Дильнавоз Ахмедова, Шерзод Ахмедов, Наргиза Рустамова, Феруз Худойбердиев, Дильнавоз Исматуллаева, Абдулла Исмаилов.
В фестивале со своими выступлениями примут участие также творческие коллективы Дагестана и Азербайджана.
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