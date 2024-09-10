https://uz.sputniknews.ru/20240910/brifing-obrazovaniye-programma-rossiya-uzbekistan-translyatsiya-45567761.html
В пресс-центре Sputnik обсудили образовательные программы между РФ и РУз - видео
В пресс-центре Sputnik обсудили образовательные программы между РФ и РУз - видео
Sputnik Узбекистан
В брифинге приняли участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев
2024-09-10T11:04+0500
2024-09-10T11:04+0500
2024-09-10T11:26+0500
узбекистан
россия
пресс-центр
образование
программа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45567525_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd60875add7ac72d18e6c8daebc044e3.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг с участием ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой и ректора Ташкентского государственного экономического университета Тулкина Тешабаева.Участники обсудили совместные образовательные программы между Россией и Узбекистаном.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45567525_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_95ac4f87a1782d189ef3f30a42111cb9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
брифинг пресс центр sputnik узбекистан ректор всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития рф виттория идрисова тгэу тулкин тешабаев
брифинг пресс центр sputnik узбекистан ректор всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития рф виттория идрисова тгэу тулкин тешабаев
В пресс-центре Sputnik обсудили образовательные программы между РФ и РУз - видео
11:04 10.09.2024 (обновлено: 11:26 10.09.2024)
В брифинге приняли участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг с участием ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой и ректора Ташкентского государственного экономического университета Тулкина Тешабаева.
Участники обсудили совместные образовательные программы между Россией и Узбекистаном.