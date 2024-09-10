https://uz.sputniknews.ru/20240910/brifing-obrazovaniye-programma-rossiya-uzbekistan-translyatsiya-45567761.html

В пресс-центре Sputnik обсудили образовательные программы между РФ и РУз - видео

В пресс-центре Sputnik обсудили образовательные программы между РФ и РУз - видео

Sputnik Узбекистан

В брифинге приняли участие ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттория Идрисова и ректор Ташкентского государственного экономического университета Тулкин Тешабаев

2024-09-10T11:04+0500

2024-09-10T11:04+0500

2024-09-10T11:26+0500

узбекистан

россия

пресс-центр

образование

программа

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся брифинг с участием ректора Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттории Идрисовой и ректора Ташкентского государственного экономического университета Тулкина Тешабаева.Участники обсудили совместные образовательные программы между Россией и Узбекистаном.

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брифинг пресс центр sputnik узбекистан ректор всероссийская академия внешней торговли минэкономразвития рф виттория идрисова тгэу тулкин тешабаев