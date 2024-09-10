В пресс-центре Sputnik обсудят развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС
09:49 10.09.2024 (обновлено: 10:56 10.09.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovРедакционный центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Мероприятие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы, Ташкента, Астаны, Баку, Бишкека.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста обсудят развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС.
Мероприятие пройдет 11 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве - 11.00).
Участники в Москве:
советник по международному сотрудничеству АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Юрий Петров,
директор по развитию экспортной логистики АО "Российский экспортный центр" Галина Эрендженова;
в Ташкенте:
директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Республики Узбекистан Бекзод Холматов,
начальник управления международного сотрудничества, логистики и рейтингов министерства транспорта Республики Узбекистан Нодир Хайдаров;
в Астане:
руководитель управления Департамента транспортной политики министерства транспорта Республики Казахстан Асемгуль Рахметова;
в Баку:
доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде;
в Бишкеке:
кандидат политических наук Алина Молдокеева.
Они рассмотрят следующие вопросы:
Какие проекты по развитию транспортных коридоров в рамках ШОС и ЕАЭС планируются в ближайшее время?
Как будет координироваться сотрудничество между государствами-членами ШОС и ЕАЭС в рамках этих проектов, и какие механизмы обеспечат эффективную интеграцию?
Как страны интегрируют свои транспортные сети в коридоры ШОС и ЕАЭС?
Как будет координироваться сотрудничество между государствами-членами ШОС и ЕАЭС в рамках этих проектов, и какие механизмы обеспечат эффективную интеграцию?
Как страны интегрируют свои транспортные сети в коридоры ШОС и ЕАЭС?