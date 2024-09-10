https://uz.sputniknews.ru/20240910/press-tsentr-sputnik-videomost-transport-koridor-shos-yeaes-45562270.html

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Мероприятие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы, Ташкента, Астаны, Баку, Бишкека

2024-09-10T09:49+0500

2024-09-10T09:49+0500

2024-09-10T10:56+0500

узбекистан

пресс-центр

шос

еаэс

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста обсудят развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС. Мероприятие пройдет 11 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве - 11.00). Участники в Москве: в Ташкенте: в Астане: руководитель управления Департамента транспортной политики министерства транспорта Республики Казахстан Асемгуль Рахметова; в Баку: доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде; в Бишкеке: кандидат политических наук Алина Молдокеева.Они рассмотрят следующие вопросы:Какие проекты по развитию транспортных коридоров в рамках ШОС и ЕАЭС планируются в ближайшее время? Как будет координироваться сотрудничество между государствами-членами ШОС и ЕАЭС в рамках этих проектов, и какие механизмы обеспечат эффективную интеграцию? Как страны интегрируют свои транспортные сети в коридоры ШОС и ЕАЭС?

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