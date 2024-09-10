https://uz.sputniknews.ru/20240910/reshetnikov-ekspertnyy-sentr-issledovaniya-ekonomika-ruz-rf-45578650.html

Решетников: В Экспертном центре проводятся исследования в интересах экономик РУз и РФ

Решетников: В Экспертном центре проводятся исследования в интересах экономик РУз и РФ

Sputnik Узбекистан

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил Ташкент в составе делегации Правительства РФ

2024-09-10T16:43+0500

2024-09-10T16:43+0500

2024-09-10T16:48+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

максим решетников

ташкент

визит

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В ходе визита Максим Решетников и ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова встретились с ректором Ташкентского государственного экономического университета Тулкином Тешабаевым. Стороны обсудили дальнейшие планы и вопросы реализации договоренностей в рамках меморандума об институциональном, академическом и научном сотрудничестве, который в мае 2024 года подписали ВАВТ и ТГЭУ. В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан министр рассказал о ряде совместных проектов. Один из них — планируемое открытие в Узбекистане филиала Всероссийской академии внешней торговли, которая в РФ готовит профильных специалистов. По словам министра, по аналогичному треку договорились также двигаться в Ташкенте. "И второй наш проект — мы открыли здесь Экспертный центр вместе с ТГЭУ, где совместно финансируем проведение исследований в интересах узбекистанской и российской экономик. В частности, в этом году четыре направления исследований: это вопросы энергетики и перспективного энергобаланса, водопользования — мы понимаем, насколько это важно для узбекистанской экономики, это вопросы связанные с развитием торговли. И те цифры, которые я озвучивал, и тот план готовился уже специалистами, в том числе этого нашего центра. Четвертое направление касается институтов развития. Как в условиях растущей экономики, в условиях нехватки, скажем так, капитала для финансирования новых проектов, может помочь государство развиваться частному бизнесу. Здесь у российской экономики накоплен большой опыт, и мы с удовольствием делимся им с узбекистанскими коллегами", — отметил Максим Решетников. Он также подчеркнул важность того, чтобы узбекская молодежь приезжала на стажировки, училась в РФ, понимала, что происходит в российской экономике. Отдельное внимание министр уделил вопросам экономики, отметив, что Российская Федерация является вторым по значимости торговым партнером для Узбекистана. "Оборот постоянно растет — по итогам первого полугодия текущего года плюс 9%. Но президенты наших стран поставили крайне амбициозную задачу: по сути, утроить наш торговый оборот к 2030 году. Довести его до суммы $30 млрд. Это, конечно, очень амбициозная задача, которая требует напряженной работы. В этой связи мы совместно с нашими коллегами из МИПТ РУз разработали дорожную карту, как нам выходить на эти показатели. Для этого мы проанализировали всю товарную номенклатуру, посмотрели, где наши растущие экономики готовы потребить больше продукции друг друга, систематизировали все по министерствам, по видам товаров, и, соответственно, сформировали такие амбициозные планы. Под них мы готовим уже перечень конкретных проектов, барьеров, которые надо устранить, новых договоренностей, которые нужно проработать", — рассказал Максим Решетников. Все это, по его словам, сейчас превращается в план, который является основой деятельности, который будет реализовывать и контролировать межправкомиссия, крайне эффективно работающая на уровне правительств.

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