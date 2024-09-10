https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-mejdunarodnyy-simpozium-skulptura-45559098.html
В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры "Ташкент – 2024"
В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры "Ташкент – 2024"
Sputnik Узбекистан
Скульптуры, созданные в результате месяца упорного труда и большого мастерства, показали насколько актуальной сегодня остается тема защиты окружающей среды
2024-09-10T13:43+0500
2024-09-10T13:43+0500
2024-09-10T14:47+0500
узбекистан
симпозиум
церемония
скульптура
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В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры “Ташкент – 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В церемонии его закрытия приняли участие представители министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, посольств зарубежных стран в Узбекистане, Академии художеств, Ассоциации художников, учебных заведений при Академии художеств и другие. Мероприятие проходило с 15 августа по 7 сентября. Его участников наградили памятными подарками.Подробности — в нашем видео.
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент симпозиум скульптура мастерство тема защита окружающая среда
ташкент симпозиум скульптура мастерство тема защита окружающая среда
В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры "Ташкент – 2024"
13:43 10.09.2024 (обновлено: 14:47 10.09.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Скульптуры, созданные в результате месяца упорного труда и большого мастерства, показали насколько актуальной сегодня остается тема защиты окружающей среды.
В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры “Ташкент – 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В церемонии его закрытия приняли участие представители министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, посольств зарубежных стран в Узбекистане, Академии художеств, Ассоциации художников, учебных заведений при Академии художеств и другие.
“Скульптуры с уникальной оригинальной задумкой, созданные в результате месяца упорного труда, богатого опыта и большого мастерства, показывают, насколько актуальной сегодня стала повестка дня по защите окружающей среды для человечества. Я глубоко благодарен всем скульпторам, принявшим участие в симпозиуме”, — заявил глава Минэкологии Азиз Абдухакимов.
Мероприятие проходило с 15 августа по 7 сентября. Его участников наградили памятными подарками.
Подробности — в нашем видео.