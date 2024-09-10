https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-mejdunarodnyy-simpozium-skulptura-45559098.html

В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры "Ташкент – 2024"

В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры "Ташкент – 2024"

Sputnik Узбекистан

Скульптуры, созданные в результате месяца упорного труда и большого мастерства, показали насколько актуальной сегодня остается тема защиты окружающей среды

2024-09-10T13:43+0500

2024-09-10T13:43+0500

2024-09-10T14:47+0500

узбекистан

симпозиум

церемония

скульптура

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В Ташкенте завершился III Международный симпозиум скульптуры “Ташкент – 2024", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В церемонии его закрытия приняли участие представители министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, посольств зарубежных стран в Узбекистане, Академии художеств, Ассоциации художников, учебных заведений при Академии художеств и другие. Мероприятие проходило с 15 августа по 7 сентября. Его участников наградили памятными подарками.Подробности — в нашем видео.

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2024

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

ташкент симпозиум скульптура мастерство тема защита окружающая среда