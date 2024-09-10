В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
10:59 10.09.2024 (обновлено: 11:22 10.09.2024)
© Пресс-служба Правительства РоссииВ Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
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Стороны обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провели в Ташкенте заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, сообщается на сайте правительства РФ.
В ходе заседания стороны обсудили конкретные меры по выполнению достигнутых договоренностей по итогам переговоров глав РФ и РУз в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан, а также согласовали перспективные направления двустороннего взаимодействия.
"Этот год для нас стал очень плодотворным. Проведены ряд совместных мероприятий политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Поддерживается высокая интенсивность контактов на уровне правительств. Активно взаимодействуют наши министерства и ведомства. Организуются визиты на уровне регионов", - отметил в ходе своего выступления Абдулла Арипов.
© Пресс-служба Правительства РоссииВ Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
Он также подчеркнул, что Россия остается ключевым внешнеэкономическим и одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. За последние 7 лет товарооборот двух стран вырос в 2,5 раза. По итогам 2023 года он превысил 10 млрд долларов.
"По нашим данным за 7 месяцев этого года товарооборот прибавил еще на 30%. Главное – при этом качественно меняется структура взаимных поставок. Прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы наших государств поставили перед нами новую цель – довести объёмы взаимной торговли до 30 млрд долларов в ближайшее время. Для этого важно принять конкретные совместные меры по реализации проектов кооперации и импортозамещения", - отметил Арипов.
В Узбекистане сегодня успешно функционируют свыше 3 тыс. совместных предприятий. Портфель проектов превысил 60 млрд долларов.
В настоящее время активно реализуются проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях, в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.
"По инициативе глав государств создана совместная инвестиционная платформа. Она будет служить в первую очередь для финансирования взаимовыгодных значимых инфраструктурных и промышленных проектов на территории Республики Узбекистан", - сказал Арипов.
Весьма продуктивное взаимодействие идет и на региональном уровне. До конца года намечена организация более 100 взаимных визитов. Такого, по словам премьер-министра РУз, еще не было в истории. Ведомства и регионы Узбекистана приняли активное участие в Петербургском экономическом форуме, Кавказском инвестфоруме, Казанском форуме, "Иннопроме".
Ещё одним важным направлением взаимодействия является транспортное транзитное сотрудничество. Узбекистан заинтересован в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы двум странам открыть перспективные рынки сбыта продукции, отметил Арипов.
"Частота прямых рейсов между нашими странами достигла почти 300 рейсов в неделю. У нас нет такого показателя больше ни с одной страной мира", - сказал он.
Налажен постоянный диалог и продуктивное взаимодействие между ведущими вузами и медицинскими учреждениями.
В Узбекистане успешно функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов. Начали работу по открытию филиалов Московского государственного технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли.
Развивается также сотрудничество в области туризма.
"В прошлом году Узбекистан посетило свыше 700 тысяч российских туристов. Это рекордный показатель. Каждый десятый турист в Узбекистане – из Российской Федерации. Думаю, что наши руководители министерств и ведомств подробно доложат о проводимой работе и перспективах сотрудничества по всем указанным направлениям", - подчеркнул Арипов.
Узбекистан - надежный партнер России, отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.
"Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул он.
© Пресс-служба Правительства РоссииВ Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
По словам Мишустина, в текущем году на более высокий уровень вышло и межрегиональное взаимодействие. Состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
"Рассчитываем, что межрегиональные отношения будут укрепляться, дадут старт новым востребованным проектам в самых разных сферах, в том числе таким как совместные индустриальные зоны. Предлагаем также особое внимание уделить вопросам усиления транспортной связности наших государств. Вместе развивать надежные международные логистические коридоры – для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок", - добавил он.
Российский бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. В республике – 3 тыс. предприятий с российским участием.
"Они вовлечены в различные проекты в ключевых областях. Среди них такие отрасли, как лёгкая, химическая, горнодобывающая промышленности, металлургия, автомобиле- и авиастроение, фармацевтика, телекоммуникации, цифровые решения и другие", - отметил Мишустин.
Успешно продвигается энергетическое партнерство, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводится в практическую плоскость сотрудничество по мирному атому с участием компании "Росатом".
Стремительными темпами наращивают присутствие на узбекском рынке российские ритейлеры и компании, работающие в сфере электронной торговли.
"Мы предлагаем развивать и другие направления. Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения", - подчеркнул Мишустин.
Он также добавил, что дополнительные преимущества для бизнеса способно дать участие Узбекистана в евразийской интеграции благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции.
Растут также туристические обмены.
"Спрос на них за последнее время существенно увеличился, чему послужила наша работа по повышению доступности поездок и качества услуг, расширению линеек продуктов. Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в 2 раза – до 1 миллиона 200 тысяч человек. И за первое полугодие текущего – увеличился еще на 12%", - сказал Мишустин.
Дальнейшие скоординированные действия в этой сфере, проведение Года туризма Узбекистана в России помогут нарастить эти показатели, уверен председатель правительства РФ. Кроме того, с 24 сентября возобновится движение пассажирских поездов между Москвой и Ташкентом.
По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана подписаны следующие документы:
Совместное коммюнике по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
Подписали: Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Нигматович Арипов.
© Пресс-служба Правительства РоссииВ Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".
Подписали: Министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников и Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Шавкатович Кудратов.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об информационном взаимодействии в целях передачи сведений о кодах маркировки лекарственных препаратов (лекарственных средств) для медицинского применения.
Подписали: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и Председатель Налогового комитета Республики Узбекистан Шерзод Давлятович Кудбиев.
Протокол о намерениях между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров.
Подписали: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Анварович Худаяров.