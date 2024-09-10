https://uz.sputniknews.ru/20240910/tashkent-zasedaniye-sovmestnaya-komissiya-pravitelstvo-rossiya-uzbekistan-45566797.html

В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз

В Ташкенте прошло заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях

2024-09-10T10:59+0500

2024-09-10T10:59+0500

2024-09-10T11:22+0500

узбекистан

россия

заседание

абдулла арипов

михаил мишустин

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провели в Ташкенте заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, сообщается на сайте правительства РФ. В ходе заседания стороны обсудили конкретные меры по выполнению достигнутых договоренностей по итогам переговоров глав РФ и РУз в ходе госвизита Владимира Путина в Узбекистан, а также согласовали перспективные направления двустороннего взаимодействия. Он также подчеркнул, что Россия остается ключевым внешнеэкономическим и одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. За последние 7 лет товарооборот двух стран вырос в 2,5 раза. По итогам 2023 года он превысил 10 млрд долларов. "По нашим данным за 7 месяцев этого года товарооборот прибавил еще на 30%. Главное – при этом качественно меняется структура взаимных поставок. Прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы наших государств поставили перед нами новую цель – довести объёмы взаимной торговли до 30 млрд долларов в ближайшее время. Для этого важно принять конкретные совместные меры по реализации проектов кооперации и импортозамещения", - отметил Арипов. В Узбекистане сегодня успешно функционируют свыше 3 тыс. совместных предприятий. Портфель проектов превысил 60 млрд долларов. В настоящее время активно реализуются проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях, в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Весьма продуктивное взаимодействие идет и на региональном уровне. До конца года намечена организация более 100 взаимных визитов. Такого, по словам премьер-министра РУз, еще не было в истории. Ведомства и регионы Узбекистана приняли активное участие в Петербургском экономическом форуме, Кавказском инвестфоруме, Казанском форуме, "Иннопроме". Ещё одним важным направлением взаимодействия является транспортное транзитное сотрудничество. Узбекистан заинтересован в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы двум странам открыть перспективные рынки сбыта продукции, отметил Арипов. Налажен постоянный диалог и продуктивное взаимодействие между ведущими вузами и медицинскими учреждениями. В Узбекистане успешно функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов. Начали работу по открытию филиалов Московского государственного технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. Развивается также сотрудничество в области туризма. Узбекистан - надежный партнер России, отметил в своем выступлении Михаил Мишустин. "Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения, учета интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул он. По словам Мишустина, в текущем году на более высокий уровень вышло и межрегиональное взаимодействие. Состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. "Рассчитываем, что межрегиональные отношения будут укрепляться, дадут старт новым востребованным проектам в самых разных сферах, в том числе таким как совместные индустриальные зоны. Предлагаем также особое внимание уделить вопросам усиления транспортной связности наших государств. Вместе развивать надежные международные логистические коридоры – для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок", - добавил он. Российский бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. В республике – 3 тыс. предприятий с российским участием. Успешно продвигается энергетическое партнерство, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводится в практическую плоскость сотрудничество по мирному атому с участием компании "Росатом". Стремительными темпами наращивают присутствие на узбекском рынке российские ритейлеры и компании, работающие в сфере электронной торговли. "Мы предлагаем развивать и другие направления. Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения", - подчеркнул Мишустин. Он также добавил, что дополнительные преимущества для бизнеса способно дать участие Узбекистана в евразийской интеграции благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции. Растут также туристические обмены. Дальнейшие скоординированные действия в этой сфере, проведение Года туризма Узбекистана в России помогут нарастить эти показатели, уверен председатель правительства РФ. Кроме того, с 24 сентября возобновится движение пассажирских поездов между Москвой и Ташкентом. По итогам заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана подписаны следующие документы: Совместное коммюнике по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Подписали: Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Нигматович Арипов. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс". Подписали: Министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников и Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Шавкатович Кудратов. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об информационном взаимодействии в целях передачи сведений о кодах маркировки лекарственных препаратов (лекарственных средств) для медицинского применения. Подписали: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и Председатель Налогового комитета Республики Узбекистан Шерзод Давлятович Кудбиев. Протокол о намерениях между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров. Подписали: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Анварович Худаяров.

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