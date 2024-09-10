https://uz.sputniknews.ru/20240910/uzbekistan-torgovlya-strana-aziatsko-tixookeanskiy-region-45571528.html

РУз упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

РУз упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Sputnik Узбекистан

Документ о присоединении к соответствующему международному договору подписал президент Узбекистана

2024-09-10T12:27+0500

2024-09-10T12:27+0500

2024-09-10T12:27+0500

узбекистан

постановление

президент

экономика

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41268592_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_8d84bc473e2c09aa2eab2e08f20837df.jpg

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора. Рамочное соглашение было принято 19 мая 2016 года в Бангкоке Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан трансграничная торговля страна азиатскотихоокеанский регион документ договор президент