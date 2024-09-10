https://uz.sputniknews.ru/20240910/uzbekistan-torgovlya-strana-aziatsko-tixookeanskiy-region-45571528.html
РУз упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
РУз упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Sputnik Узбекистан
Документ о присоединении к соответствующему международному договору подписал президент Узбекистана
2024-09-10T12:27+0500
2024-09-10T12:27+0500
2024-09-10T12:27+0500
узбекистан
постановление
президент
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора. Рамочное соглашение было принято 19 мая 2016 года в Бангкоке Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.
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узбекистан трансграничная торговля страна азиатскотихоокеанский регион документ договор президент
узбекистан трансграничная торговля страна азиатскотихоокеанский регион документ договор президент
РУз упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Документ о присоединении к соответствующему международному договору подписал президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о присоединении к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Согласно документу, министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию данного международного договора.
"Министерству иностранных дел направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Республики Узбекистан к указанному международному договору и о компетентном органе, ответственном за его реализацию", - говорится в документе.
Рамочное соглашение было принято 19 мая 2016 года в Бангкоке Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.