https://uz.sputniknews.ru/20240911/ekspertnyy-sentr-strategiya-initsiativa-uzbekistan-issledovaniya-45589470.html

Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования

Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования

Sputnik Узбекистан

Об этом на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова

2024-09-11T11:13+0500

2024-09-11T11:13+0500

2024-09-11T11:25+0500

пресс-центр

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В числе тем исследований:Она также сообщила, что к концу этого года, к ноябрю-декабрю, с коллегами будет выработано конкретное финальное предложение. Результаты представят в рамках межправительственной комиссии. Подробно — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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