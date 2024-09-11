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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240911/ekspertnyy-sentr-strategiya-initsiativa-uzbekistan-issledovaniya-45589470.html
Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования
Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования
Sputnik Узбекистан
Об этом на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова
2024-09-11T11:13+0500
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В числе тем исследований:Она также сообщила, что к концу этого года, к ноябрю-декабрю, с коллегами будет выработано конкретное финальное предложение. Результаты представят в рамках межправительственной комиссии. Подробно — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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исследования экспертный центр стратегия инициатива узбекистан брифинг пресс центр sputnik узбекистан ректор всероссийская академия внешняя торговля минэкономразвития россия виттория идрисова
исследования экспертный центр стратегия инициатива узбекистан брифинг пресс центр sputnik узбекистан ректор всероссийская академия внешняя торговля минэкономразвития россия виттория идрисова

Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования

11:13 11.09.2024 (обновлено: 11:25 11.09.2024)
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Эксклюзив
Об этом на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
В числе тем исследований:
увеличение товарооборота между Россией и Узбекистаном,
прогноз энергопотребления,
использование водных ресурсов,
привлечение инвестиций.
"Первое и основное, наверное, такое научное исследование посвящено вопросам увеличения товарооборота между Россией и Узбекистаном", – отметила Виттория Идрисова.
Она также сообщила, что к концу этого года, к ноябрю-декабрю, с коллегами будет выработано конкретное финальное предложение. Результаты представят в рамках межправительственной комиссии.
Подробно — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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