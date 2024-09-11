Экспертный центр стратегических инициатив РУз ведет 4 совместных с РФ исследования
11:13 11.09.2024 (обновлено: 11:25 11.09.2024)
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Об этом на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказала ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Виттория Идрисова.
В числе тем исследований:
увеличение товарооборота между Россией и Узбекистаном,
прогноз энергопотребления,
использование водных ресурсов,
привлечение инвестиций.
"Первое и основное, наверное, такое научное исследование посвящено вопросам увеличения товарооборота между Россией и Узбекистаном", – отметила Виттория Идрисова.
Она также сообщила, что к концу этого года, к ноябрю-декабрю, с коллегами будет выработано конкретное финальное предложение. Результаты представят в рамках межправительственной комиссии.
Подробно — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.