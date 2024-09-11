Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте
09:53 11.09.2024 (обновлено: 10:20 11.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент ознакомился с проектами создания и благоустройства на улице Янги Узбекистон, а также ходом строительства Олимпийского городка.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проспект протяженностью 11 километров и шириной 86 метров стал одной из крупнейших инфраструктурных инициатив последних лет. Растущее значение улицы обусловлено расширением города и увеличивающимся туристическим потенциалом Ташкентской области.
Здесь запланировано создание делового центра и развитой придорожной инфраструктуры. Для реализации этих задач была организована специальная дирекция и разработана архитектурная концепция.
"Согласно проекту, по обеим сторонам улицы будут возведены современные жилые дома, выполненные в национальном стиле, а также гостиницы, торгово-развлекательные и сервисные комплексы. Будут организованы парки, пешеходные и велосипедные дорожки, создающие благоприятные условия для жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении.
Помимо этого, вдоль улицы расположатся строящиеся сейчас аэропорт "Ташкент-Восточный" и Олимпийский городок. Президент дал поручение уделить особое внимание озеленению территории вокруг этих объектов и прилегающих дорог.
В ходе визита рассмотрели предложения по ландшафтному дизайну улицы.
"В соответствии с проектом, вдоль улицы будут высажены декоративные деревья и кустарники, такие как чинара, дуб, тюльпанное дерево, катальпа, слива писардия, кипарис, индийская сирень, лаванда и сирийская роза. Перед аэропортом намечено построить два фонтана. В целом, эта территория станет частью "зеленого пояса" Ташкента", – говорится в сообщении.
Президент высказал свои рекомендации по ландшафтной композиции и подчеркнул, что здесь должны гармонично сочетаться экология и культурные элементы, образуя уникальное пространство для горожан и туристов.
В этот же день глава государства ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он возводится для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи, запланированных на следующий год.
Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более 3-х тысяч спортсменов из 45 стран континента.
Олимпийский городок, который займет территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира. Сегодня ведется активное строительство на главных объектах. Уже завершено возведение олимпийского стадиона на 12 тысяч мест, велодрома на 2 тысячи зрителей, дворца водных видов спорта, а также комплексов единоборств и командных игр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОлимпийский городок
Олимпийский городок
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил ключевые спортивные сооружения и ознакомился с ходом строительных работ. Особое внимание он уделил вопросам удобства и безопасности. Отметил необходимость обеспечения высокого уровня цифровизации всех процессов, широкого использования технологий искусственного интеллекта.
"В Олимпийском городке также будут оборудованы 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики. Также предусмотрено строительство административного здания с музеями и офисами, парков и искусственного озера", — говорится в сообщении пресс-службы.
Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителем китайской компании "CAMC Engineering", выполняющей строительные работы.
После завершения Азиатских игр Олимпийский городок продолжит свое функционирование и станет важным спортивным центром. Этот комплекс станет не только местом для проведения соревнований, но и научно-практическим, учебно-тренировочным центром. Здесь разместятся министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта.
На базе городка будут организованы занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса.
Олимпийский городок будет управляться по принципам "умного города".