Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240911/mirziyoyev-stroitelstvo-obekt-tashkent-45583872.html
Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте
Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Президент ознакомился с проектами создания и благоустройства на улице Янги Узбекистон, а также ходом строительства Олимпийского городка
2024-09-11T09:53+0500
2024-09-11T10:20+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
проект
строительство
олимпийский городок
янги узбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45582659_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6d21512e2b2a82e6690aeedf15e83244.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. Проспект протяженностью 11 километров и шириной 86 метров стал одной из крупнейших инфраструктурных инициатив последних лет. Растущее значение улицы обусловлено расширением города и увеличивающимся туристическим потенциалом Ташкентской области. Здесь запланировано создание делового центра и развитой придорожной инфраструктуры. Для реализации этих задач была организована специальная дирекция и разработана архитектурная концепция. Помимо этого, вдоль улицы расположатся строящиеся сейчас аэропорт "Ташкент-Восточный" и Олимпийский городок. Президент дал поручение уделить особое внимание озеленению территории вокруг этих объектов и прилегающих дорог. В ходе визита рассмотрели предложения по ландшафтному дизайну улицы. Президент высказал свои рекомендации по ландшафтной композиции и подчеркнул, что здесь должны гармонично сочетаться экология и культурные элементы, образуя уникальное пространство для горожан и туристов.В этот же день глава государства ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.Он возводится для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи, запланированных на следующий год.Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более 3-х тысяч спортсменов из 45 стран континента.Олимпийский городок, который займет территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира. Сегодня ведется активное строительство на главных объектах. Уже завершено возведение олимпийского стадиона на 12 тысяч мест, велодрома на 2 тысячи зрителей, дворца водных видов спорта, а также комплексов единоборств и командных игр.Президент посетил ключевые спортивные сооружения и ознакомился с ходом строительных работ. Особое внимание он уделил вопросам удобства и безопасности. Отметил необходимость обеспечения высокого уровня цифровизации всех процессов, широкого использования технологий искусственного интеллекта.Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителем китайской компании "CAMC Engineering", выполняющей строительные работы.После завершения Азиатских игр Олимпийский городок продолжит свое функционирование и станет важным спортивным центром. Этот комплекс станет не только местом для проведения соревнований, но и научно-практическим, учебно-тренировочным центром. Здесь разместятся министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта. На базе городка будут организованы занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса.Олимпийский городок будет управляться по принципам "умного города".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45582659_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f2928aeb9c19c29fdff315dfcd707fca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
проект строительство шавкат мирзиёев президент благоустройство улица янги узбекистон олимпийский городок
проект строительство шавкат мирзиёев президент благоустройство улица янги узбекистон олимпийский городок

Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте

09:53 11.09.2024 (обновлено: 10:20 11.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент ознакомился с проектами создания и благоустройства на улице Янги Узбекистон, а также ходом строительства Олимпийского городка.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проспект протяженностью 11 километров и шириной 86 метров стал одной из крупнейших инфраструктурных инициатив последних лет. Растущее значение улицы обусловлено расширением города и увеличивающимся туристическим потенциалом Ташкентской области.
Здесь запланировано создание делового центра и развитой придорожной инфраструктуры. Для реализации этих задач была организована специальная дирекция и разработана архитектурная концепция.

"Согласно проекту, по обеим сторонам улицы будут возведены современные жилые дома, выполненные в национальном стиле, а также гостиницы, торгово-развлекательные и сервисные комплексы. Будут организованы парки, пешеходные и велосипедные дорожки, создающие благоприятные условия для жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Помимо этого, вдоль улицы расположатся строящиеся сейчас аэропорт "Ташкент-Восточный" и Олимпийский городок. Президент дал поручение уделить особое внимание озеленению территории вокруг этих объектов и прилегающих дорог.
В ходе визита рассмотрели предложения по ландшафтному дизайну улицы.
"В соответствии с проектом, вдоль улицы будут высажены декоративные деревья и кустарники, такие как чинара, дуб, тюльпанное дерево, катальпа, слива писардия, кипарис, индийская сирень, лаванда и сирийская роза. Перед аэропортом намечено построить два фонтана. В целом, эта территория станет частью "зеленого пояса" Ташкента", – говорится в сообщении.
Президент высказал свои рекомендации по ландшафтной композиции и подчеркнул, что здесь должны гармонично сочетаться экология и культурные элементы, образуя уникальное пространство для горожан и туристов.
В этот же день глава государства ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он возводится для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи, запланированных на следующий год.
Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более 3-х тысяч спортсменов из 45 стран континента.
Олимпийский городок, который займет территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира. Сегодня ведется активное строительство на главных объектах. Уже завершено возведение олимпийского стадиона на 12 тысяч мест, велодрома на 2 тысячи зрителей, дворца водных видов спорта, а также комплексов единоборств и командных игр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОлимпийский городок
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
Олимпийский городок
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент посетил ключевые спортивные сооружения и ознакомился с ходом строительных работ. Особое внимание он уделил вопросам удобства и безопасности. Отметил необходимость обеспечения высокого уровня цифровизации всех процессов, широкого использования технологий искусственного интеллекта.

"В Олимпийском городке также будут оборудованы 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики. Также предусмотрено строительство административного здания с музеями и офисами, парков и искусственного озера", — говорится в сообщении пресс-службы.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителем китайской компании "CAMC Engineering", выполняющей строительные работы.
После завершения Азиатских игр Олимпийский городок продолжит свое функционирование и станет важным спортивным центром. Этот комплекс станет не только местом для проведения соревнований, но и научно-практическим, учебно-тренировочным центром. Здесь разместятся министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта.
На базе городка будут организованы занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса.
Олимпийский городок будет управляться по принципам "умного города".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0