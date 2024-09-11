https://uz.sputniknews.ru/20240911/mirziyoyev-stroitelstvo-obekt-tashkent-45583872.html

Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте

Мирзиёев ознакомился с ходом строительства крупнейших объектов в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Президент ознакомился с проектами создания и благоустройства на улице Янги Узбекистон, а также ходом строительства Олимпийского городка

2024-09-11T09:53+0500

2024-09-11T09:53+0500

2024-09-11T10:20+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

проект

строительство

олимпийский городок

янги узбекистон

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и благоустройства на улице Янги Узбекистон в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства. Проспект протяженностью 11 километров и шириной 86 метров стал одной из крупнейших инфраструктурных инициатив последних лет. Растущее значение улицы обусловлено расширением города и увеличивающимся туристическим потенциалом Ташкентской области. Здесь запланировано создание делового центра и развитой придорожной инфраструктуры. Для реализации этих задач была организована специальная дирекция и разработана архитектурная концепция. Помимо этого, вдоль улицы расположатся строящиеся сейчас аэропорт "Ташкент-Восточный" и Олимпийский городок. Президент дал поручение уделить особое внимание озеленению территории вокруг этих объектов и прилегающих дорог. В ходе визита рассмотрели предложения по ландшафтному дизайну улицы. Президент высказал свои рекомендации по ландшафтной композиции и подчеркнул, что здесь должны гармонично сочетаться экология и культурные элементы, образуя уникальное пространство для горожан и туристов.В этот же день глава государства ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка.Он возводится для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи, запланированных на следующий год.Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более 3-х тысяч спортсменов из 45 стран континента.Олимпийский городок, который займет территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира. Сегодня ведется активное строительство на главных объектах. Уже завершено возведение олимпийского стадиона на 12 тысяч мест, велодрома на 2 тысячи зрителей, дворца водных видов спорта, а также комплексов единоборств и командных игр.Президент посетил ключевые спортивные сооружения и ознакомился с ходом строительных работ. Особое внимание он уделил вопросам удобства и безопасности. Отметил необходимость обеспечения высокого уровня цифровизации всех процессов, широкого использования технологий искусственного интеллекта.Шавкат Мирзиёев побеседовал с представителем китайской компании "CAMC Engineering", выполняющей строительные работы.После завершения Азиатских игр Олимпийский городок продолжит свое функционирование и станет важным спортивным центром. Этот комплекс станет не только местом для проведения соревнований, но и научно-практическим, учебно-тренировочным центром. Здесь разместятся министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта. На базе городка будут организованы занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса.Олимпийский городок будет управляться по принципам "умного города".

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