https://uz.sputniknews.ru/20240911/press-sentr-sputnik-itogi-vizit-mixail-mishustin-uzbekistan-45600306.html
Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз
Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз
Sputnik Узбекистан
Меропритие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы и Ташкента
2024-09-11T16:22+0500
2024-09-11T16:22+0500
2024-09-11T16:32+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
михаил мишустин
визит
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.Мероприятие состоится 12 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве – 11.00).Участники в Москве: - политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров; в Ташкенте: - директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев. Они рассмотрят вопросы- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита? - Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана? - Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?Запись на мероприятие: Телефон: +998971907178, продюсер пресс-центра Алишер АкимбаевTelegram: @alisherakimbaev Электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com
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пресс центр sputnik итоги визит михаил мишустин узбекистан видеомост эксперты москва ташкент
пресс центр sputnik итоги визит михаил мишустин узбекистан видеомост эксперты москва ташкент
Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз
16:22 11.09.2024 (обновлено: 16:32 11.09.2024)
Мероприятие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.
Мероприятие состоится 12 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве – 11.00).
- политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;
- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Они рассмотрят вопросы
- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?
- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?
- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?
Телефон: +998971907178, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев
Telegram: @alisherakimbaev
Электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com