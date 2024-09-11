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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240911/press-sentr-sputnik-itogi-vizit-mixail-mishustin-uzbekistan-45600306.html
Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз
Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз
Sputnik Узбекистан
Меропритие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы и Ташкента
2024-09-11T16:22+0500
2024-09-11T16:32+0500
пресс-центр
узбекистан
россия
михаил мишустин
визит
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.Мероприятие состоится 12 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве – 11.00).Участники в Москве: - политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров; в Ташкенте: - директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев. Они рассмотрят вопросы- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита? - Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана? - Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?Запись на мероприятие: Телефон: +998971907178, продюсер пресс-центра Алишер АкимбаевTelegram: @alisherakimbaev Электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com
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пресс центр sputnik итоги визит михаил мишустин узбекистан видеомост эксперты москва ташкент
пресс центр sputnik итоги визит михаил мишустин узбекистан видеомост эксперты москва ташкент

Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз

16:22 11.09.2024 (обновлено: 16:32 11.09.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovРедакционный центр Sputnik Узбекистан
Редакционный центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Мероприятие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.
Мероприятие состоится 12 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве – 11.00).
Участники в Москве:
- политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;
в Ташкенте:
- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Они рассмотрят вопросы

- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?

- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?

- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?
Запись на мероприятие:
Телефон: +998971907178, продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев
Telegram: @alisherakimbaev
Электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com
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