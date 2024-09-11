https://uz.sputniknews.ru/20240911/press-sentr-sputnik-itogi-vizit-mixail-mishustin-uzbekistan-45600306.html

Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз

Анонс: В пресс-центре Sputnik обсудят итоги визита Михаила Мишустина в РУз

Sputnik Узбекистан

Меропритие пройдет в формате видеомоста. В нем примут участие эксперты из Москвы и Ташкента

2024-09-11T16:22+0500

2024-09-11T16:22+0500

2024-09-11T16:32+0500

пресс-центр

узбекистан

россия

михаил мишустин

визит

пресс-центр

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik пройдет видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.Мероприятие состоится 12 сентября в 13.00 (время начала ташкентское, в Москве – 11.00).Участники в Москве: - политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров; в Ташкенте: - директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев. Они рассмотрят вопросы- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита? - Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана? - Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?Запись на мероприятие: Телефон: +998971907178, продюсер пресс-центра Алишер АкимбаевTelegram: @alisherakimbaev Электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com

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