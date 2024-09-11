https://uz.sputniknews.ru/20240911/press-sentr-sputnik-transport-koridor-shos-yeaes-45589245.html
В пресс-центре Sputnik обсудили развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
В видеомосте приняли участие эксперты из Москвы, Ташкента, Астаны, Баку, Бишкека
2024-09-11T13:08+0500
2024-09-11T13:08+0500
2024-09-11T14:50+0500
пресс-центр
шос
еаэс
транспорт
транспортный коридор
пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС. Участники в Москве:в Ташкенте:в Астане:- руководитель управления Департамента транспортной политики министерства транспорта Республики Казахстан Асемгуль Рахметова;в Баку:- доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде;в Бишкеке:- кандидат политических наук Алина Молдокеева.Они рассмотрели вопросы
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пресс-центр sputnik развитие транспортный коридор шос еаэс видеомост эксперт москва ташкент астана баку бишкек
пресс-центр sputnik развитие транспортный коридор шос еаэс видеомост эксперт москва ташкент астана баку бишкек
В пресс-центре Sputnik обсудили развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС — видео
13:08 11.09.2024 (обновлено: 14:50 11.09.2024)
Эксклюзив
Мероприятие прошло в формате видеомоста. В нем приняли участие эксперты из Москвы, Ташкента, Астаны, Баку, Бишкека.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили развитие транспортных коридоров ШОС и ЕАЭС.
советник по международному сотрудничеству АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Юрий Петров,
директор по развитию экспортной логистики АО "Российский экспортный центр" Галина Эрендженова;
директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Республики Узбекистан Бекзод Холматов,
начальник управления международного сотрудничества, логистики и рейтингов министерства транспорта Республики Узбекистан Нодир Хайдаров;
- руководитель управления Департамента транспортной политики министерства транспорта Республики Казахстан Асемгуль Рахметова;
- доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде;
- кандидат политических наук Алина Молдокеева.
Какие проекты по развитию транспортных коридоров в рамках ШОС и ЕАЭС планируются в ближайшее время?
Как будет координироваться сотрудничество между государствами-членами ШОС и ЕАЭС в рамках этих проектов, и какие механизмы обеспечат эффективную интеграцию?
Как страны интегрируют свои транспортные сети в коридоры ШОС и ЕАЭС?