https://uz.sputniknews.ru/20240911/rossiya-armiya-sredstva-prodoljeniye-svo-peskov-45601550.html

У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков

У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков

Sputnik Узбекистан

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни

2024-09-11T17:21+0500

2024-09-11T17:21+0500

2024-09-11T17:39+0500

россия

сво

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден сообщил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.

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