https://uz.sputniknews.ru/20240911/rossiya-armiya-sredstva-prodoljeniye-svo-peskov-45601550.html
У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков
У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни
2024-09-11T17:21+0500
2024-09-11T17:21+0500
2024-09-11T17:39+0500
россия
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дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден сообщил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
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песков средства россия армия сво пресс секретарь президент рф госсекретарь сша энтони блинкен иран ракета
песков средства россия армия сво пресс секретарь президент рф госсекретарь сша энтони блинкен иран ракета
У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков
17:21 11.09.2024 (обновлено: 17:39 11.09.2024)
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.