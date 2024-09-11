Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240911/rossiya-armiya-sredstva-prodoljeniye-svo-peskov-45601550.html
У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков
У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни
2024-09-11T17:21+0500
2024-09-11T17:39+0500
россия
сво
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден сообщил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d8bf0760bf78865e74daf5006d062769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
песков средства россия армия сво пресс секретарь президент рф госсекретарь сша энтони блинкен иран ракета
песков средства россия армия сво пресс секретарь президент рф госсекретарь сша энтони блинкен иран ракета

У российской армии есть все необходимые средства для продолжения СВО — Песков

17:21 11.09.2024 (обновлено: 17:39 11.09.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы собирается применять иранские ракеты в ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Вооруженные силы России обладают полным арсеналом средств для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь РФ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия собирается применять поставленные ей иранские ракеты в ближайшие дни.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0