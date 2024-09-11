https://uz.sputniknews.ru/20240911/uzbekistan-lekarstva-medstraxovaniye-45591875.html

В РУз лекарства в рамках медстрахования будут предоставляться бесплатно

В РУз лекарства в рамках медстрахования будут предоставляться бесплатно

Sputnik Узбекистан

Это предусматривает постановление главы государства "О мерах по внедрению механизмов государственного медицинского страхования"

2024-09-11T12:11+0500

2024-09-11T12:11+0500

2024-09-11T14:49+0500

узбекистан

общество

медицина

страхование

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Узбекистане услуги и лекарственные средства в рамках государственного медицинского страхования будут предоставляться бесплатно за счет налогов, уплачиваемых в госбюджет, сообщает Минюст РУз. При этом с населения не взимается дополнительная плата за государственное медицинское страхование. Механизмы государственного медицинского страхования будут вводить поэтапно, в соответствии с ними: Согласно документу, к оказанию медицинских услуг, включенных в гарантийный пакет, планируют привлекать государственные и негосударственные медицинские организации.При оказании медицинской помощи в районных (городских), областных и республиканских больницах, исходя из степени тяжести заболевания, будет утвержден и внедрен в практику перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению. Лечение льготной категории лиц осуществляется по назначению врача бесплатно за счет средств госбюджета на основании направления, формируемого посредством информационной системы.

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