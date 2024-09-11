https://uz.sputniknews.ru/20240911/uzbekistan-lekarstva-medstraxovaniye-45591875.html
В РУз лекарства в рамках медстрахования будут предоставляться бесплатно
В РУз лекарства в рамках медстрахования будут предоставляться бесплатно
Sputnik Узбекистан
Это предусматривает постановление главы государства "О мерах по внедрению механизмов государственного медицинского страхования"
2024-09-11T12:11+0500
2024-09-11T12:11+0500
2024-09-11T14:49+0500
узбекистан
общество
медицина
страхование
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Узбекистане услуги и лекарственные средства в рамках государственного медицинского страхования будут предоставляться бесплатно за счет налогов, уплачиваемых в госбюджет, сообщает Минюст РУз. При этом с населения не взимается дополнительная плата за государственное медицинское страхование. Механизмы государственного медицинского страхования будут вводить поэтапно, в соответствии с ними: Согласно документу, к оказанию медицинских услуг, включенных в гарантийный пакет, планируют привлекать государственные и негосударственные медицинские организации.При оказании медицинской помощи в районных (городских), областных и республиканских больницах, исходя из степени тяжести заболевания, будет утвержден и внедрен в практику перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению. Лечение льготной категории лиц осуществляется по назначению врача бесплатно за счет средств госбюджета на основании направления, формируемого посредством информационной системы.
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узбекистан лекарства медстрахование постановление президент
узбекистан лекарства медстрахование постановление президент
В РУз лекарства в рамках медстрахования будут предоставляться бесплатно
12:11 11.09.2024 (обновлено: 14:49 11.09.2024)
Это предусматривает постановление главы государства "О мерах по внедрению механизмов государственного медицинского страхования".
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
В Узбекистане услуги и лекарственные средства в рамках государственного медицинского страхования будут предоставляться бесплатно за счет налогов, уплачиваемых в госбюджет, сообщает Минюст
РУз.
При этом с населения не взимается дополнительная плата за государственное медицинское страхование.
Механизмы государственного медицинского страхования будут вводить поэтапно, в соответствии с ними:
утверждаются гарантированные объемы медицинской помощи, покрываемые за счет средств государственного бюджета, и включенные в этот пакет медицинские услуги и лекарственные средства предоставляются за счет средств Фонда государственного медицинского страхования;
для бесплатного пользования включенными в гарантированный пакет медуслугами требуется прохождение соответствующих медосмотров в установленные сроки, обращение к семейному врачу или медицинской бригаде;
лекарственные средства в рамках гарантированного пакета предоставляются аптеками больным бесплатно на основании оформленного врачом электронного рецепта, соответствующие затраты аптек покрываются за счет средств Фонда (программа реимбурсации);
создается и запускается информационная система "Электронное здравоохранение".
Согласно документу, к оказанию медицинских услуг, включенных в гарантийный пакет, планируют привлекать государственные и негосударственные медицинские организации.
При оказании медицинской помощи в районных (городских), областных и республиканских больницах, исходя из степени тяжести заболевания, будет утвержден и внедрен в практику перечень заболеваний, подлежащих бесплатному лечению.
Лечение льготной категории лиц осуществляется по назначению врача бесплатно за счет средств госбюджета на основании направления, формируемого посредством информационной системы.