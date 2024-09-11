https://uz.sputniknews.ru/20240911/uzbekistan-uchastiye-proyekt-yeaes-posol-russia-45594948.html

Узбекистан заинтересован в более активном участии в проектах ЕАЭС – Асадов

Узбекистан заинтересован в более активном участии в проектах ЕАЭС – Асадов

Sputnik Узбекистан

За прошедшие три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя объемы взаимного товарооборота выросли на 60%, прежде всего, за счет увеличения поставок промышленной продукции

2024-09-11T14:43+0500

2024-09-11T14:43+0500

2024-09-11T14:50+0500

еаэс и узбекистан

россия

еаэс

узбекистан

ботиржон асадов

посол

интервью

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0b/45595599_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_eb66a188e1682bfef2c13e55a86a7137.jpg

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС. Об этом сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в интервью РИА Новости. Он также отметил, что в настоящее время завершается подготовка нового комплексного плана совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. Особое внимание Ботиржон Асадов уделил работе по взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. "В качестве конкретных практических шагов в этом направлении предлагается осуществить организацию электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграцию информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации", – подчеркнул посол Узбекистана в России. По словам посла, в числе приоритетов взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом — продолжение тесного диалога по развитию транспортного коридора "Север – Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Отдельное внимание будет уделяться налаживанию системной работы и расширению сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как:

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан участие проект еаэс сотрудничество товарооборот поставки промышленность продукция