Узбекистан заинтересован в более активном участии в проектах ЕАЭС – Асадов
14:43 11.09.2024 (обновлено: 14:50 11.09.2024)
© Sputnik / Алексей ДружининПосол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
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За прошедшие три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя объемы взаимного товарооборота выросли на 60%, прежде всего, за счет увеличения поставок промышленной продукции.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС.
Об этом сообщил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в интервью РИА Новости.
"Касательно приоритетов взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом, их четко и ясно обозначил наш президент, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае", – подчеркнул посол.
Он также отметил, что в настоящее время завершается подготовка нового комплексного плана совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.
Особое внимание Ботиржон Асадов уделил работе по взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.
"В качестве конкретных практических шагов в этом направлении предлагается осуществить организацию электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграцию информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации", – подчеркнул посол Узбекистана в России.
По словам посла, в числе приоритетов взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом — продолжение тесного диалога по развитию транспортного коридора "Север – Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.
"В этом плане предусматривается развитие мультимодального маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. В целях упрощения процедур транзита между нашими странами предлагается разработка Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС", – рассказал Асадов.
Отдельное внимание будет уделяться налаживанию системной работы и расширению сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как:
развитие Евразийского Агроэкспресса;
внедрение "зеленых" и водосберегающих технологий;
поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров;
выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата;
формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам;
разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.