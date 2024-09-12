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https://uz.sputniknews.ru/20240912/andijanskaya-oblast-otkrytiye-granitsa-tamojnya-post-karasu-45620444.html
В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"
В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"
Sputnik Узбекистан
Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла в Кургантепинском районе области
2024-09-12T12:46+0500
2024-09-12T15:10+0500
узбекистан
кыргызстан
таможня
пост
граница
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Карасу", расположенный в городе Карасу Кургантепинского района и связывающий границы Узбекистана и Кыргызстана, возобновил свою работу после 14-летнего перерыва, сообщает Государственный таможенный комитет РУз. Его площадь составляет более трех гектаров, где проведены масштабные строительно-монтажные работы. Пропускная способность поста – свыше 12 тыс. человек в день. Здесь созданы все условия для быстрого и эффективного таможенного контроля и оформления. Ранее, чтобы добраться из Ошской в Джалал-Абадскую область Кыргызстана, нужно было преодолеть 120 км. Сейчас это расстояние сократилось до 101 км, достаточно проехать всего 19 км транзитом по территории Узбекистана.
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андижанская область открытие граница таможенный пост карасу кургантепинский район
андижанская область открытие граница таможенный пост карасу кургантепинский район

В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"

12:46 12.09.2024 (обновлено: 15:10 12.09.2024)
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП Карасу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
© Таможенный комитет республики Узбекистан
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Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла в Кургантепинском районе области.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Карасу", расположенный в городе Карасу Кургантепинского района и связывающий границы Узбекистана и Кыргызстана, возобновил свою работу после 14-летнего перерыва, сообщает Государственный таможенный комитет РУз.
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП Карасу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
© Таможенный комитет республики Узбекистан
Его площадь составляет более трех гектаров, где проведены масштабные строительно-монтажные работы.
Пропускная способность поста – свыше 12 тыс. человек в день. Здесь созданы все условия для быстрого и эффективного таможенного контроля и оформления.
Ранее, чтобы добраться из Ошской в Джалал-Абадскую область Кыргызстана, нужно было преодолеть 120 км. Сейчас это расстояние сократилось до 101 км, достаточно проехать всего 19 км транзитом по территории Узбекистана.
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП Карасу - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
© Таможенный комитет республики Узбекистан
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