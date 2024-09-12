https://uz.sputniknews.ru/20240912/andijanskaya-oblast-otkrytiye-granitsa-tamojnya-post-karasu-45620444.html

В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"

В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"

Sputnik Узбекистан

Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла в Кургантепинском районе области

2024-09-12T12:46+0500

2024-09-12T12:46+0500

2024-09-12T15:10+0500

узбекистан

кыргызстан

таможня

пост

граница

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Карасу", расположенный в городе Карасу Кургантепинского района и связывающий границы Узбекистана и Кыргызстана, возобновил свою работу после 14-летнего перерыва, сообщает Государственный таможенный комитет РУз. Его площадь составляет более трех гектаров, где проведены масштабные строительно-монтажные работы. Пропускная способность поста – свыше 12 тыс. человек в день. Здесь созданы все условия для быстрого и эффективного таможенного контроля и оформления. Ранее, чтобы добраться из Ошской в Джалал-Абадскую область Кыргызстана, нужно было преодолеть 120 км. Сейчас это расстояние сократилось до 101 км, достаточно проехать всего 19 км транзитом по территории Узбекистана.

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андижанская область открытие граница таможенный пост карасу кургантепинский район