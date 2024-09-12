В Андижанской области возобновил работу пограничный таможенный пост "Карасу"
12:46 12.09.2024 (обновлено: 15:10 12.09.2024)
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
© Таможенный комитет республики Узбекистан
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Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла в Кургантепинском районе области.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Пограничный таможенный пост "Карасу", расположенный в городе Карасу Кургантепинского района и связывающий границы Узбекистана и Кыргызстана, возобновил свою работу после 14-летнего перерыва, сообщает Государственный таможенный комитет РУз.
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
© Таможенный комитет республики Узбекистан
Его площадь составляет более трех гектаров, где проведены масштабные строительно-монтажные работы.
Пропускная способность поста – свыше 12 тыс. человек в день. Здесь созданы все условия для быстрого и эффективного таможенного контроля и оформления.
Ранее, чтобы добраться из Ошской в Джалал-Абадскую область Кыргызстана, нужно было преодолеть 120 км. Сейчас это расстояние сократилось до 101 км, достаточно проехать всего 19 км транзитом по территории Узбекистана.
© Таможенный комитет республики УзбекистанНа узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
На узбекско-кыргызской границе спустя 15 лет открылся КПП "Карасу"
© Таможенный комитет республики Узбекистан