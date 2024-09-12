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https://uz.sputniknews.ru/20240912/bezopasnost-povestka-sotrudnichestvo-rossiya-uzbekistan-shoygu-45615123.html
Вопросы безопасности входят в повестку сотрудничества РФ и РУз — Шойгу
Вопросы безопасности входят в повестку сотрудничества РФ и РУз — Шойгу
Sputnik Узбекистан
Об этом секретарь Совбеза РФ заявил в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге
2024-09-12T10:40+0500
2024-09-12T11:17+0500
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россия
сотрудничество
безопасность
брикс
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Все, что касается вопросов безопасности, входит в повестку активно развивающихся взаимоотношений России и Узбекистана, заявил Сергей Шойгу. Опорой этого взаимодействия стали дружеские отношения президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, добавил секретарь СБ РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240911/asadov-intervyu-sotrudnichestvo-uzbekistan-russia-45599727.html
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сотрудничество россия узбекистан безопасность секретарь совбез рф встреча брикс
сотрудничество россия узбекистан безопасность секретарь совбез рф встреча брикс

Вопросы безопасности входят в повестку сотрудничества РФ и РУз — Шойгу

10:40 12.09.2024 (обновлено: 11:17 12.09.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу. Архивное фото
Сергей Шойгу. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
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Об этом секретарь Совбеза РФ заявил в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Все, что касается вопросов безопасности, входит в повестку активно развивающихся взаимоотношений России и Узбекистана, заявил Сергей Шойгу.

"Дорожим доверительным характером отношений с нашими дружественными коллегами", — сказал Шойгу.

Опорой этого взаимодействия стали дружеские отношения президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, добавил секретарь СБ РФ.

"В ходе государственного визита Владимира Владимировича Путина в Ташкент 26-28 мая этого года мы вновь подтвердили общее стремление активно развивать полномасштабные взаимоотношения между нашими странами по всем направлениям. Это касается и межведомственных, и межрегиональных отношений", — подчеркнул Шойгу.

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Высокая динамичность и результативность – Асадов о сотрудничестве РУз и РФ
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