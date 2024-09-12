https://uz.sputniknews.ru/20240912/bezopasnost-povestka-sotrudnichestvo-rossiya-uzbekistan-shoygu-45615123.html

Вопросы безопасности входят в повестку сотрудничества РФ и РУз — Шойгу

Вопросы безопасности входят в повестку сотрудничества РФ и РУз — Шойгу

Sputnik Узбекистан

Об этом секретарь Совбеза РФ заявил в рамках встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге

2024-09-12T10:40+0500

2024-09-12T10:40+0500

2024-09-12T11:17+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

безопасность

брикс

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Все, что касается вопросов безопасности, входит в повестку активно развивающихся взаимоотношений России и Узбекистана, заявил Сергей Шойгу. Опорой этого взаимодействия стали дружеские отношения президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, добавил секретарь СБ РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240911/asadov-intervyu-sotrudnichestvo-uzbekistan-russia-45599727.html

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