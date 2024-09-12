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Новые маршруты для сотрудничества РФ и ЕАЭС ускорят развитие коридора "Север-Юг" – эксперт
Новые маршруты для сотрудничества РФ и ЕАЭС ускорят развитие коридора "Север-Юг" – эксперт
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал советник по международному сотрудничеству АНО "Дирекция международных транспортных... 12.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-12T15:26+0500
2024-09-12T15:26+0500
2024-09-12T16:52+0500
пресс-центр
пресс-центр
россия
еаэс
транспортный коридор
маршрут
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Ташкент, в свою очередь, заинтересован в устранении барьеров и ограничений в торговле с ЕАЭС, а также планирует продолжить диалог по развитию коридора "Север-Юг", заявлял ранее посол РУз в РФ.Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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пресс-центр, россия, еаэс, транспортный коридор, маршрут, видео
пресс-центр, россия, еаэс, транспортный коридор, маршрут, видео
Новые маршруты для сотрудничества РФ и ЕАЭС ускорят развитие коридора "Север-Юг" – эксперт
15:26 12.09.2024 (обновлено: 16:52 12.09.2024)
Эксклюзив
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал советник по международному сотрудничеству АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Юрий Петров.
"Стоит задача обеспечить проход по Волго-Каспийскому каналу судов с осадкой не менее 4,5 метров, что откроет новые маршруты для делового сотрудничества России и стран ЕАЭС, ШОС с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока и приведет к тому, что это придаст новый импульс развитию коридора "Север-Юг", — отметил Петров.
Ташкент, в свою очередь, заинтересован в устранении барьеров и ограничений в торговле с ЕАЭС, а также планирует продолжить диалог по развитию коридора
"Север-Юг", заявлял ранее посол РУз в РФ.
Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан
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