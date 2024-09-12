https://uz.sputniknews.ru/20240912/marshrut-sotrudnichestvo-rf-yeaes-razvitiye-koridor-sever-yug-45622080.html

Новые маршруты для сотрудничества РФ и ЕАЭС ускорят развитие коридора "Север-Юг" – эксперт

Новые маршруты для сотрудничества РФ и ЕАЭС ускорят развитие коридора "Север-Юг" – эксперт

Sputnik Узбекистан

Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал советник по международному сотрудничеству АНО "Дирекция международных транспортных... 12.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-12T15:26+0500

2024-09-12T15:26+0500

2024-09-12T16:52+0500

пресс-центр

пресс-центр

россия

еаэс

транспортный коридор

маршрут

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Ташкент, в свою очередь, заинтересован в устранении барьеров и ограничений в торговле с ЕАЭС, а также планирует продолжить диалог по развитию коридора "Север-Юг", заявлял ранее посол РУз в РФ.Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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