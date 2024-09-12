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https://uz.sputniknews.ru/20240912/mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmen-trener-rezultat-paralimpiada-parij-45626156.html
Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже
Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже
Sputnik Узбекистан
Среди награжденных Хусниддин Норбеков, Сафия Бурханова, Сардор Абдухоликов, Темурбек Гиязов и многие другие
2024-09-12T16:18+0500
2024-09-12T16:54+0500
узбекистан
указ
париж
спорт
награждение
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в городе Париже, сообщает пресс-служба главы государства. Своим указом президент присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями: почетное звание "Узбекистон ифтихори" почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" орденом "Фидокорона хизматлари учун" Норбекова Хусниддина Киличбоевича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике орденом "Мехнат шухрати" орденом "Дустлик" медалью "Жасорат" медалью "Шухрат"
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шавкат мирзиёев награждение результат паралимпиада париж хусниддин норбеков сафия бурханова сардор абдухоликов темурбек гиязов
шавкат мирзиёев награждение результат паралимпиада париж хусниддин норбеков сафия бурханова сардор абдухоликов темурбек гиязов

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже

16:18 12.09.2024 (обновлено: 16:54 12.09.2024)
© НОКПаралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13 место в медальном зачёте
Паралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13 место в медальном зачёте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2024
© НОК
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Среди награжденных Хусниддин Норбеков, Сафия Бурханова, Сардор Абдухоликов, Темурбек Гиязов и многие другие.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в городе Париже, сообщает пресс-служба главы государства.
Своим указом президент присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями:
почетное звание "Узбекистон ифтихори"
Йулдашеву Толиббою Тожибой угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Курбановой Нурхон Гуломжон кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Маъруфхужаеву Кудратиллохон Охунжон угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Мирзаёровой Асиле Убайдулла кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Одилову Ёркинбеку Олимбек угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Султонову Элбеку Улаш угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Тоштемирову Асадбеку Умар угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"
Намозову Шерзоду Насимовичу - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Омонову Бобиржону Зоиржон угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Ибрагимову Серверу Юсуфовичу - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе
Исаковой Зиёдахон Абдугаффор кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Йигиталиевой Шахинахон Шокиржон кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Наимовой Гулжоной Абдулло кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Салиеву Дониёру Нурулла угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Хакимовой Кубаро Орифовне - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Ходжаевой Кумушхон Сайдулло кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"
Амонову Махмуду Мирзоевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Умирзокову Фазлиддину Абдулбокиевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу
Ходжамову Рахмонберди Джумабоевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Худайберганову Сардору Камиловичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Юсупову Иброхимжону Абдумутал угли - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Якубову Яхёбеку Собиталиевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Норбекова Хусниддина Киличбоевича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Мехнат шухрати"
Бурханову Сафию Каимовну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кузиеву Рузу Рашидовну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу
Ташходжаева Мухторхона Махсудовича - председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Абдухоликова Сардора Абдухоликовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кузиева Бобура Собировича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Хайдарова Мавлонбека Мухторовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Дустлик"
Ахмедова Фарруха Хуршидовича - генерального секретаря Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Амилова Равшанбека Кабилджановича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию
Дусумбетова Муратбоя Шамуратовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Ефимову Наталью Алексеевну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе
Ибрагимову Алфию Гиласдиновну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Камулю Григория Георгиевича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Норматова Азизжона Муратовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
медалью "Жасорат"
Гиязова Темурбека Махамаджон угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кароматова Давурхона Фозил угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Куранбаева Учкуна Умирбековича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Одилову Муслиму Улугбек кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию
Хамдамову Мохигул Кабаёр кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
медалью "Шухрат"
Казакову Галину Михайловну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Караматова Фозила Авлияевича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Абдиева Тургуна Ибрахимовича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Агзамову Лолу Саидаббасовну - психолога Федерации дзюдо Узбекистана
Амриеву Улжон Кахромон кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Мамадалиеву Шахзоду Адхамжон кизи - члена Национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по каноэ
Маматханова Мусо Нусратуллаевича - ведущего специалиста департамента развития паралимпийских видов спорта Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Мамедова Шохруха Куйсин угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Тургунова Хусана Халматовича - специалиста-массажиста отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Турсунову Нилуфар Миралишеровну - начальника отдела международных связей и маркетинга Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Хасанова Умида Хасановича - начальника отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Эргашеву Ферузу Бахтиёровну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
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