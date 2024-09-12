Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже
16:18 12.09.2024 (обновлено: 16:54 12.09.2024)
© НОКПаралимпийцы Узбекистана зафиксировали свой лучший результат в истории и заняли 13 место в медальном зачёте
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Среди награжденных Хусниддин Норбеков, Сафия Бурханова, Сардор Абдухоликов, Темурбек Гиязов и многие другие.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в городе Париже, сообщает пресс-служба главы государства.
Своим указом президент присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями:
почетное звание "Узбекистон ифтихори"
Йулдашеву Толиббою Тожибой угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Курбановой Нурхон Гуломжон кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Маъруфхужаеву Кудратиллохон Охунжон угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Мирзаёровой Асиле Убайдулла кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Одилову Ёркинбеку Олимбек угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Султонову Элбеку Улаш угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Тоштемирову Асадбеку Умар угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи"
Намозову Шерзоду Насимовичу - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Омонову Бобиржону Зоиржон угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Ибрагимову Серверу Юсуфовичу - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе
Исаковой Зиёдахон Абдугаффор кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Йигиталиевой Шахинахон Шокиржон кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Наимовой Гулжоной Абдулло кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Салиеву Дониёру Нурулла угли - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Хакимовой Кубаро Орифовне - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Ходжаевой Кумушхон Сайдулло кизи - члену национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"
Амонову Махмуду Мирзоевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Умирзокову Фазлиддину Абдулбокиевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу
Ходжамову Рахмонберди Джумабоевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Худайберганову Сардору Камиловичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Юсупову Иброхимжону Абдумутал угли - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Якубову Яхёбеку Собиталиевичу - тренеру национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Фидокорона хизматлари учун"
Норбекова Хусниддина Киличбоевича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Мехнат шухрати"
Бурханову Сафию Каимовну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кузиеву Рузу Рашидовну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по пауэрлифтингу
Ташходжаева Мухторхона Махсудовича - председателя Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Абдухоликова Сардора Абдухоликовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кузиева Бобура Собировича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по таэквондо
Хайдарова Мавлонбека Мухторовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
орденом "Дустлик"
Ахмедова Фарруха Хуршидовича - генерального секретаря Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Амилова Равшанбека Кабилджановича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию
Дусумбетова Муратбоя Шамуратовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Ефимову Наталью Алексеевну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по стрельбе
Ибрагимову Алфию Гиласдиновну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Камулю Григория Георгиевича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Норматова Азизжона Муратовича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
медалью "Жасорат"
Гиязова Темурбека Махамаджон угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Кароматова Давурхона Фозил угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Куранбаева Учкуна Умирбековича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Одилову Муслиму Улугбек кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по плаванию
Хамдамову Мохигул Кабаёр кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
медалью "Шухрат"
Казакову Галину Михайловну - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
Караматова Фозила Авлияевича - тренера национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Абдиева Тургуна Ибрахимовича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Агзамову Лолу Саидаббасовну - психолога Федерации дзюдо Узбекистана
Амриеву Улжон Кахромон кизи - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Мамадалиеву Шахзоду Адхамжон кизи - члена Национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по каноэ
Маматханова Мусо Нусратуллаевича - ведущего специалиста департамента развития паралимпийских видов спорта Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Мамедова Шохруха Куйсин угли - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо
Тургунова Хусана Халматовича - специалиста-массажиста отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Турсунову Нилуфар Миралишеровну - начальника отдела международных связей и маркетинга Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Хасанова Умида Хасановича - начальника отдела спортивной медицины Национального паралимпийского комитета Узбекистана
Эргашеву Ферузу Бахтиёровну - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по дзюдо