https://uz.sputniknews.ru/20240912/mirziyoyev-nagrajdeniye-sportsmen-trener-rezultat-paralimpiada-parij-45626156.html

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже

Мирзиёев наградил спортсменов и тренеров за результаты на Паралимпиаде в Париже

Sputnik Узбекистан

Среди награжденных Хусниддин Норбеков, Сафия Бурханова, Сардор Абдухоликов, Темурбек Гиязов и многие другие

2024-09-12T16:18+0500

2024-09-12T16:18+0500

2024-09-12T16:54+0500

узбекистан

указ

париж

спорт

награждение

президент

медаль

орден "дустлик"

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XVII летних Паралимпийских играх в городе Париже, сообщает пресс-служба главы государства. Своим указом президент присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями: почетное звание "Узбекистон ифтихори" почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спортчи" почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" орденом "Фидокорона хизматлари учун" Норбекова Хусниддина Киличбоевича - члена национальной паралимпийской сборной команды Узбекистана по легкой атлетике орденом "Мехнат шухрати" орденом "Дустлик" медалью "Жасорат" медалью "Шухрат"

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