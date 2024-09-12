https://uz.sputniknews.ru/20240912/mirziyoyev-sokrascheniye-bednost-uzbekistan-dvijeniye-45608912.html

Мирзиёев: Сокращение бедности в Узбекистане станет общенациональным движением

Мирзиёев: Сокращение бедности в Узбекистане станет общенациональным движением

Sputnik Узбекистан

С 2020 года число работников, получающих от 3 до 5 млн сумов в месяц, выросло вдвое, а тех, кто зарабатывает от 5 до 7 млн сумов, втрое. В результате уровень бедности снижается в среднем на 3% в год

2024-09-12T09:47+0500

2024-09-12T09:47+0500

2024-09-12T10:30+0500

узбекистан

президент

бедность

общество

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. "Отныне сокращение бедности станет общенациональным движением. Повседневной работой руководителей всех уровней, от правительства до районной организации, должно стать выведение семей из бедности. И контроль, и требования будут жесткими", — заявил Шавкат Мирзиёев на прошедшем видеоселекторном совещании по вопросам перехода на качественно новый уровень работы по сокращению бедности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что работа в этом направлении началась в 2020 году, когда доходы 7,5 миллиона человек, что составляло 23% населения, были ниже черты бедности. Благодаря усилиям последних лет, 3,5 миллиона человек вышли из этого состояния, и к концу 2023 года уровень бедности сократился до 11 процентов. На проекты по сокращению бедности и развитию предпринимательства в махаллях было выделено 35 триллионов сумов льготных кредитов и 7 триллионов сумов субсидий. 120 триллионов сумов направлено на благоустройство махаллей, строительство и ремонт детских садов, школ, медицинских учреждений, а также на улучшение дорожной инфраструктуры, водо- и электроснабжения. Кроме того, 800 тысяч жителей получили 260 тысяч гектаров земли для занятия сельским хозяйством и получения дохода. С 2020 года число работников, получающих от 3 до 5 миллионов сумов в месяц, выросло вдвое, а тех, кто зарабатывает от 5 до 7 миллионов сумов, — втрое. В результате уровень бедности снижается в среднем на 3 процента в год. Однако прогресс в этом направлении идет неравномерно. В некоторых областях, таких как Навоийская, Сурхандарьинская, Ферганская, в городе Ташкенте за последние полгода изменений не произошло, а в 15 районах уровень бедности остается выше 20 процентов. В 16 районах за счет получения 2-3-х урожаев на выделенных населению землях бедность сократилась в два раза, однако в 14 районах прогресс не виден. Президент подчеркнул, что бедность не может быть преодолена исключительно путем денежных выплат и пособий. Основной акцент должен быть сделан на обучении людей профессиям и обеспечении их работой. На сегодняшний день на предприятиях имеется 250 тысяч вакансий, однако 35 процентов трудоспособных членов малообеспеченных семей не имеют необходимых знаний и навыков, а некоторые не могут работать из-за хронических заболеваний. У 83 процентов малообеспеченных семей есть приусадебные участки, но их возделывание затруднено из-за проблем с доступом к воде, электричеству и дорогам. На совещании проанализировали актуальные проблемы и определили новые задачи. Глава государства объявил о подготовке программы "От бедности к благополучию", в которой будут определены новые подходы Узбекистана к борьбе с бедностью по семи направлениям. Особое внимание уделят развитию инфраструктуры махаллей: в следующем году на эти цели будет выделено 1,6 миллиарда долларов. Часть этих средств пойдет на установку насосов и солнечных панелей в 300 наиболее проблемных махаллях. Еще в 500 махаллях будут решены вопросы водоснабжения, электрификации и дорожной инфраструктуры, подключения к интернету. Сегодня в Узбекистане насчитывается около 9 тысяч 200 предпринимателей, создавших по меньшей мере 50 рабочих мест каждый. Оказание поддержки позволит им расширить свою деятельность производство и трудоустроить еще больше людей. Например, 58 птицеводческих предприятий Андижанской области выступили с инициативой привлечь к производству яиц 10 тысяч нуждающихся жителей, а 660 рыбоводческих хозяйств — создать столько же рабочих мест за счет кооперации. Глава государства поручил создать новую систему финансирования подобных проектов и расширить ее в других регионах. Два года назад указом президента предпринимателям в сфере общественного питания была предоставлена льгота по социальному налогу. В результате ряд предприятий обеспечил работой 2 тысячи человек в Ташкенте, Самарканде и Андижане. Если эту льготу продлить еще на 2 года, предприниматели готовы обеспечить работой еще десятки тысяч нуждающихся граждан. Наибольшее количество рабочих мест в промышленности создает текстильная отрасль. Предприниматели этой сферы также попросили продлить льготу по социальному налогу, предоставленную двумя годами ранее предприятиям по производству готового трикотажа, крашеных тканей и текстиля. Учитывая их значение в обеспечении занятости населения, ответственным лицам поручено внести предложения о продлении льгот в этих сферах. Принято решение о сохранении действия льгот по социальному налогу еще на три года для каждого нанятого работника из малообеспеченных категорий населения. Данная льгота будет предоставлена не только текстильным предприятиям, но и предприятиям всех отраслей. Благодаря этому можно обеспечить работой сотни тысяч малоимущих в индустрии строительных материалов, текстильной, кожевенно-обувной, электротехнической, пищевой, животноводческой и строительной отраслях. За прошедшие годы 260 тысяч гектаров земли были выделены для ведения сельского хозяйства 800 тысячам жителей. Теперь еще 50 тысяч гектаров земли будут распределены между 100 тысячами малообеспеченных семей. При этом на основе китайского опыта создается система, позволяющая получать доход тремя способами: 1) крупная компания, производящая и экспортирующая сельскохозяйственную продукцию, получает землю в субаренду у малообеспеченных семей; 2) или землевладельцы объединяются в кооператив в качестве дольщиков, получают заказы от компаний, и полученный доход распределяется между ними; 3) в обоих случаях семьи будут самостоятельно производить продукцию на земле и получать за это заработную плату. Микрофинансовые услуги также важны для реализации проектов занятости. Возможности в этом направлении расширяются. Так, в 2024–2025 годах будет выделено 10 триллионов сумов на микрокредиты для самозанятости, занятия малым и средним предпринимательством. Кроме того, малообеспеченным семьям будут предоставлены оборудование стоимостью до 30 миллионов сумов, передвижные магазины, мотороллеры, скутеры с условием оплаты в рассрочку на 5 лет. Для приобретения компьютеров детям из малообеспеченных семей будет выделен беспроцентный кредит сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Особое внимание уделят тому, чтобы в каждой малообеспеченной семье, особенно среди женщин, были люди с высшим образованием. Для этого они будут получать беспроцентные образовательные кредиты, гранты и другую финансовую поддержку.

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