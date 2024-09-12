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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20240912/press-sentr-sputnik-itogi-vizit-mishustin-uzbekistan-45615930.html
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео
Sputnik Узбекистан
Мероприятие проходит в формате видеомоста. В нем принимают участие эксперты из Москвы и Ташкента
2024-09-12T13:03+0500
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пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
россия
визит
итоги
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября. Участники в Москве: - политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;в Ташкенте:- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.Они рассмотрели вопросы- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия? Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.
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пресс центр sputnik итоги визит мишустин узбекистан мероприятие видеомост эксперт москва ташкент
пресс центр sputnik итоги визит мишустин узбекистан мероприятие видеомост эксперт москва ташкент

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео

13:03 12.09.2024 (обновлено: 15:02 12.09.2024)
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Мероприятие проходило в формате видеомоста. В нем приняли участие эксперты из Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.
Участники в Москве:
- политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;
в Ташкенте:
- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Они рассмотрели вопросы

- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?

- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?

- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.
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