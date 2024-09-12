https://uz.sputniknews.ru/20240912/press-sentr-sputnik-itogi-vizit-mishustin-uzbekistan-45615930.html

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео

В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео

Sputnik Узбекистан

Мероприятие проходит в формате видеомоста. В нем принимают участие эксперты из Москвы и Ташкента

2024-09-12T13:03+0500

2024-09-12T13:03+0500

2024-09-12T15:02+0500

пресс-центр

пресс-центр

узбекистан

россия

визит

итоги

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября. Участники в Москве: - политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;в Ташкенте:- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.Они рассмотрели вопросы- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия? Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.

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