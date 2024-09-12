В пресс-центре Sputnik обсудили итоги визита Мишустина в РУз — видео
13:03 12.09.2024 (обновлено: 15:02 12.09.2024)
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Мероприятие проходило в формате видеомоста. В нем приняли участие эксперты из Москвы и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент, посвященный итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, состоявшегося 9-10 сентября.
Участники в Москве:
- политолог, эксперт Финансового университета Руслан Сафаров;
в Ташкенте:
- директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Они рассмотрели вопросы
- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?
- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?
- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?
- Какие договоренности были достигнуты в рамках визита?
- Какие меры будут предприняты для реализации проектов и их координации правительствами России и Узбекистана?
- Каковы долгосрочные перспективы взаимодействия?
Подробнее – в видео Sputnik Узбекистан.