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Эксперт о локализации производства гражданских БПЛА в Узбекистане
Эксперт о локализации производства гражданских БПЛА в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Открытие производства БПЛА поможет цифровизировать сельское хозяйство.
2024-09-12T20:17+0500
2024-09-12T20:17+0500
2024-09-12T20:19+0500
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мнение эксперта
эксперт
пресс-центр
сельское хозяйство
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Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Москва—Ташкент, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан по итогам визита премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Узбекистан, прокомментировал инициативу по локализации производства беспилотных летательных аппаратов в республике.Он отметил, что Узбекистан неоднократно заявлял о намерении создать собственное производство БПЛА за последние 4-5 лет. Страна активно работала в этом направлении, искала партнеров и изучала рынок.Эксперт подчеркнул важность беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства.Он отметил, что в случае реализации этого проекта Узбекистан и Россия смогут создать в республике серьезную диверсифицированную производственную базу, охватывающую множество направлений и компонентов.Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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россия и узбекистан беспилотники бпла
россия и узбекистан беспилотники бпла
Эксперт о локализации производства гражданских БПЛА в Узбекистане
20:17 12.09.2024 (обновлено: 20:19 12.09.2024)
Открытие производства БПЛА поможет цифровизировать сельское хозяйство.
Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Москва—Ташкент, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан по итогам визита премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Узбекистан, прокомментировал инициативу по локализации производства беспилотных летательных аппаратов в республике.
Он отметил, что Узбекистан неоднократно заявлял о намерении создать собственное производство БПЛА за последние 4-5 лет. Страна активно работала в этом направлении, искала партнеров и изучала рынок.
Эксперт подчеркнул важность беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства.
"БПЛА — это не только военное использование и интересы обороны. Цифровизацию сельского хозяйства уже трудно представить без гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые участвуют в опылении и распылении минеральных удобрений", — сказал эксперт.
Он отметил, что в случае реализации этого проекта Узбекистан и Россия смогут создать в республике серьезную диверсифицированную производственную базу, охватывающую множество направлений и компонентов.
Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.