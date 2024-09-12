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Эксперт о локализации производства гражданских БПЛА в Узбекистане

Эксперт о локализации производства гражданских БПЛА в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Открытие производства БПЛА поможет цифровизировать сельское хозяйство.

2024-09-12T20:17+0500

2024-09-12T20:17+0500

2024-09-12T20:19+0500

пресс-центр

мнение эксперта

эксперт

пресс-центр

сельское хозяйство

узбекистан

россия

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Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Москва—Ташкент, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан по итогам визита премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина в Узбекистан, прокомментировал инициативу по локализации производства беспилотных летательных аппаратов в республике.Он отметил, что Узбекистан неоднократно заявлял о намерении создать собственное производство БПЛА за последние 4-5 лет. Страна активно работала в этом направлении, искала партнеров и изучала рынок.Эксперт подчеркнул важность беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства.Он отметил, что в случае реализации этого проекта Узбекистан и Россия смогут создать в республике серьезную диверсифицированную производственную базу, охватывающую множество направлений и компонентов.Подробнее смотрите в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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