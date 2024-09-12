ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%
17:16 12.09.2024 (обновлено: 17:27 12.09.2024)
© Sputnik / Авенир ДебердеевВход в центральный банк Республики Узбекистан
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Цель — снижение инфляции до прогнозных показателей к концу года и достижение целевого уровня в 5% в среднесрочной перспективе.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
"В среднесрочной перспективе Центральный банк продолжит поддерживать относительно жесткие денежно-кредитные условия, направленные на достижение таргета инфляции в 5%. Решения будут приниматься исходя из баланса спроса и предложения в экономике и формирования факторов инфляции", — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, высокий спрос в экономике и наблюдаемые темпы роста цен на некоторые виды продовольственных товаров и энергоресурсов требуют сохранения текущего уровня жесткости денежно-кредитных условий.
Высокая экономическая активность и устойчивый рост доходов населения являются основными факторами, стимулирующими совокупный спрос.
"В последние три месяца общая инфляция оставалась неизменной и в августе составила 10,5% в годовом выражении. В текущем году снижение цен на плодоовощную продукцию оказало понижательное влияние около 1 процентного пункта на инфляцию. Вместе с тем, имевшая с начала года тенденцию к снижению базовая инфляция, перестала замедляться в годовом исчислении после июня", – говорится в сообщении.
В январе – июле экономика демонстрирует высокую производственную активность, сокращается разрыв между совокупным спросом и предложением. В частности, промышленное производство, строительные работы и услуги растут более быстрыми темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Положительные тенденции экономической активности наблюдаются также в увеличении объемов поступлений от торговли и платных услуг, экспортных поступлений и денежных переводов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
В предстоящем периоде высокая инвестиционная и потребительская активность продолжат поддерживать совокупный спрос. Ожидается, что расходы государственного бюджета и увеличение прямых инвестиций будут способствовать инвестиционному спросу, а высокий объем трансграничных денежных переводов окажет положительное влияние на реальные доходы населения и отразится на динамике потребительского спроса.
Вместе с тем, повышение пенсий и заработных плат бюджетных организаций в сентябре-октябре послужит стимулированию потребительского спроса в ближайшие кварталы.
"Инфляционные ожидания населения и предпринимателей, снизившиеся в июле до 11-12% на фоне стабильной динамики обменного курса и цен на продовольственные товары, в августе составили 12-13% в связи с ожидаемым повышением пенсий и заработных плат в государственном секторе и ростом цен на топливные ресурсы", – говорится в сообщении.
Для достижения прогнозного уровня инфляции до конца года необходимо сохранение основной ставки на текущем уровне без изменений.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 24 октября 2024 года.