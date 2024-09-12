https://uz.sputniknews.ru/20240912/sb-uzbekistan-osnovnaya-stavka-45630800.html

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%

ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%

Sputnik Узбекистан

Цель — снижение инфляции до прогнозных показателей к концу года и достижение целевого уровня в 5% в среднесрочной перспективе. 12.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-12T17:16+0500

2024-09-12T17:16+0500

2024-09-12T17:27+0500

узбекистан

инфляция

основная ставка

центральный банк республики узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, высокий спрос в экономике и наблюдаемые темпы роста цен на некоторые виды продовольственных товаров и энергоресурсов требуют сохранения текущего уровня жесткости денежно-кредитных условий. Высокая экономическая активность и устойчивый рост доходов населения являются основными факторами, стимулирующими совокупный спрос. В январе – июле экономика демонстрирует высокую производственную активность, сокращается разрыв между совокупным спросом и предложением. В частности, промышленное производство, строительные работы и услуги растут более быстрыми темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительные тенденции экономической активности наблюдаются также в увеличении объемов поступлений от торговли и платных услуг, экспортных поступлений и денежных переводов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В предстоящем периоде высокая инвестиционная и потребительская активность продолжат поддерживать совокупный спрос. Ожидается, что расходы государственного бюджета и увеличение прямых инвестиций будут способствовать инвестиционному спросу, а высокий объем трансграничных денежных переводов окажет положительное влияние на реальные доходы населения и отразится на динамике потребительского спроса. Вместе с тем, повышение пенсий и заработных плат бюджетных организаций в сентябре-октябре послужит стимулированию потребительского спроса в ближайшие кварталы. Для достижения прогнозного уровня инфляции до конца года необходимо сохранение основной ставки на текущем уровне без изменений. Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 24 октября 2024 года.

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узбекистан, инфляция, основная ставка, центральный банк республики узбекистан, экономика