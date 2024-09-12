https://uz.sputniknews.ru/20240912/ukraina-zainteresovannost-italiya-voyennaya-texnika-45628723.html

Украина выразила заинтересованность в списанной итальянской военной технике

Украина выразила заинтересованность в списанной итальянской военной технике

Sputnik Узбекистан

Ранее в Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект

2024-09-12T16:45+0500

2024-09-12T16:45+0500

2024-09-12T17:08+0500

спецоперация россии по защите донбасса

украина

италия

техника

военная техника

мид

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1b/39362206_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_5c71875255c0037ef28a586d8171c6ab.jpg

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике, сообщает украинское дипведомство. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

украина

италия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина интерес италия военная техника кремль оружие запад переговоры