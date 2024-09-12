https://uz.sputniknews.ru/20240912/ukraina-zainteresovannost-italiya-voyennaya-texnika-45628723.html
Украина выразила заинтересованность в списанной итальянской военной технике
Украина выразила заинтересованность в списанной итальянской военной технике
Sputnik Узбекистан
Ранее в Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
2024-09-12T16:45+0500
2024-09-12T16:45+0500
2024-09-12T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике, сообщает украинское дипведомство. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина интерес италия военная техника кремль оружие запад переговоры
украина интерес италия военная техника кремль оружие запад переговоры
Украина выразила заинтересованность в списанной итальянской военной технике
16:45 12.09.2024 (обновлено: 17:08 12.09.2024)
Ранее в Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием Западом не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе разговора с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил заинтересованность в списанной итальянской военной технике, сообщает украинское дипведомство
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"Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике", – приводит слова Сибиги пресс-служба украинского МИД.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.