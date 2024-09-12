https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-problema-jenschina-izucheniye-sistema-45616780.html
В Узбекистане проблемы женщин будут изучать с помощью специальной системы
В Узбекистане проблемы женщин будут изучать с помощью специальной системы
Sputnik Узбекистан
На это направлено правительственное постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов поддержки женщин, а также широкому внедрению ИКТ в решении их проблем
2024-09-12T11:48+0500
2024-09-12T11:48+0500
2024-09-12T11:56+0500
узбекистан
женщина
проблема
постановление
общество
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. С октября 2024 года в рамках платформы Xotin-qizlar.uz будет запущен Модуль изучения и системного решения проблем женщин (Модуль изучения проблем), сообщает Минюст РУз. С его помощью будет обеспечиваться решение выявленных проблем на уровне "махалля — район — область — республика" в соответствии с их актуальностью. Так, до 1 октября 2024 года: С 1 октября 2024 года работу с обращениями, поступающими через Модуль изучения проблем, будут постоянно отслеживать.
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узбекистан изучение проблемы женщины правительство постановление поддержка икт
узбекистан изучение проблемы женщины правительство постановление поддержка икт
В Узбекистане проблемы женщин будут изучать с помощью специальной системы
11:48 12.09.2024 (обновлено: 11:56 12.09.2024)
На это направлено правительственное постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов поддержки женщин, а также широкому внедрению ИКТ в решении их проблем.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
С октября 2024 года в рамках платформы Xotin-qizlar.uz будет запущен Модуль изучения и системного решения проблем женщин (Модуль изучения проблем), сообщает Минюст
РУз.
С его помощью будет обеспечиваться решение выявленных проблем на уровне "махалля — район — область — республика" в соответствии с их актуальностью.
Так, до 1 октября 2024 года:
внедрят механизм, предусматривающий решение и мониторинг вопросов, входящих в Модуль изучения проблем, в первую очередь на уровне махалли и района (города), а при необходимости – на уровне области или республики;
для обеспечения изучения и решения обращений, поступающих через Модуль изучения проблем, ответственными министерствами и ведомствами, а также местными органами исполнительной власти будут созданы пользовательские (персональные) кабинеты.
С 1 октября 2024 года работу с обращениями, поступающими через Модуль изучения проблем, будут постоянно отслеживать.