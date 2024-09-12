https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-problema-jenschina-izucheniye-sistema-45616780.html

В Узбекистане проблемы женщин будут изучать с помощью специальной системы

В Узбекистане проблемы женщин будут изучать с помощью специальной системы

Sputnik Узбекистан

На это направлено правительственное постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов поддержки женщин, а также широкому внедрению ИКТ в решении их проблем

2024-09-12T11:48+0500

2024-09-12T11:48+0500

2024-09-12T11:56+0500

узбекистан

женщина

проблема

постановление

общество

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. С октября 2024 года в рамках платформы Xotin-qizlar.uz будет запущен Модуль изучения и системного решения проблем женщин (Модуль изучения проблем), сообщает Минюст РУз. С его помощью будет обеспечиваться решение выявленных проблем на уровне "махалля — район — область — республика" в соответствии с их актуальностью. Так, до 1 октября 2024 года: С 1 октября 2024 года работу с обращениями, поступающими через Модуль изучения проблем, будут постоянно отслеживать.

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