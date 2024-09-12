Узбекистан активно продвигает проекты по развитию новых транспортных коридоров

"Узбекистан активно продвигает проекты по развитию действующих и новых транспортных коридоров, в числе которых мы можем озвучить за последние пять лет — это Китай – Кыргызстан –Узбекистан, это Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар – мультимодульные перевозки. Грузоперевозки до Кашгара в основном идут железнодорожным транспортом, затем перегружаются на автомобильный транспорт и далее могут двигаться через Андижан в Центральную Азию, Иран или Турцию", – отметил он.