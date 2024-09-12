https://uz.sputniknews.ru/20240912/uzbekistan-proyekt-razvitiye-transport-koridor-45634088.html
Узбекистан активно продвигает проекты по развитию новых транспортных коридоров
Узбекистан активно продвигает проекты по развитию новых транспортных коридоров
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта РУз Бекзод Холматов
2024-09-12T18:01+0500
2024-09-12T18:01+0500
2024-09-12T18:03+0500
пресс-центр
узбекистан
пресс-центр
транспортный коридор
проект
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Кроме того, активно продвигается новый коридор соединяющий Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан.Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан проект развитие транспорт коридор видеомост пресс центр sputnik директор центр логистика министерство бекзод холматов
узбекистан проект развитие транспорт коридор видеомост пресс центр sputnik директор центр логистика министерство бекзод холматов
Узбекистан активно продвигает проекты по развитию новых транспортных коридоров
18:01 12.09.2024 (обновлено: 18:03 12.09.2024)
Эксклюзив
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта РУз Бекзод Холматов.
"Узбекистан активно продвигает проекты по развитию действующих и новых транспортных коридоров, в числе которых мы можем озвучить за последние пять лет — это Китай – Кыргызстан –Узбекистан, это Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар – мультимодульные перевозки. Грузоперевозки до Кашгара в основном идут железнодорожным транспортом, затем перегружаются на автомобильный транспорт и далее могут двигаться через Андижан в Центральную Азию, Иран или Турцию", – отметил он.
Кроме того, активно продвигается новый коридор соединяющий Беларусь, Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан.
Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан
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