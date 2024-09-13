Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
13:18 13.09.2024 (обновлено: 13:41 13.09.2024)
© Sputnik / Илья Питалев/
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Выступление "Мачете", K-POP фестиваль и шоу-программа в парке. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Суббота, 14 сентября
Фестиваль кино Cinema Love 2024
Ежегодный кинофестиваль пройдет с 13 по 22 сентября и будет сфокусирован на работах молодых авторов из Центральной Азии. В программе конкурса короткометражные фильмы, ретроспективы и образовательные встречи.
Место: Tashkent Film School
Время: 18.00
Стоимость билетов: 20 – 40 тыс. сумов
Необходима предварительная регистрация по ссылке
Ежегодный кинофестиваль пройдет с 13 по 22 сентября и будет сфокусирован на работах молодых авторов из Центральной Азии. В программе конкурса короткометражные фильмы, ретроспективы и образовательные встречи.
Место: Tashkent Film School
Время: 18.00
Стоимость билетов: 20 – 40 тыс. сумов
Необходима предварительная регистрация по ссылке
Кинопоказы под открытым небом
Посетителей ждет показ фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти — Часть 1" под открытым небом в Японском саду.
Время: 20.00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Время: 20.00
Место: Японский сад
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Концертная шоу-программа в парке
Посетителей ждет шоу-программа, а также выступление звезды узбекской эстрады – Райхон.
Время: 19.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Время: 19.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Танцевальный фестиваль K-POP
На сцене Дворца корейской культуры и искусств состоится K-POP Dance Fest 2024 при участии 17 команд. Мероприятие пройдет в рамках празднования фестиваля Чхусок 2024.
Время: 10.00
Место: Дворец корейской культуры и искусств
Вход свободный
Время: 10.00
Место: Дворец корейской культуры и искусств
Вход свободный
Воскресенье, 15 сентября
Концерт группы "Мачете"
Группа известная такими хитами как "Нежность", "Не расставайтесь" и "Крепче меня держи" выступит на сцене дворца "Дружба народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 250 тыс. – 1 млн 250 тыс. сумов
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 250 тыс. – 1 млн 250 тыс. сумов
Восточный арт-базар
Посетители смогут приобрести шелковые ткани, керамику, ювелирные изделия, сумки и ковры, а также резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.
Время: с 10.00 до 18.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Время: с 10.00 до 18.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Маленькие посетители обсудят книгу автора и иллюстратора Марианны Дюбюк про приключения девочки Клары, создадут тематическую поделку, а также примут участие в книжном клубе на русском и итальянском языках.
Время: с 11.00 до 15.00
Место: Республиканская детская библиотека
Возраст: от 4+ лет
Участие бесплатное – необходима регистрация по ссылке
Время: с 11.00 до 15.00
Место: Республиканская детская библиотека
Возраст: от 4+ лет
Участие бесплатное – необходима регистрация по ссылке