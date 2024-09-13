https://uz.sputniknews.ru/20240913/kuda-poyti-na-vyxodnyx-top-7-meropriyatiy-v-tashkente-45648299.html

Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Выступление "Мачете", K-POP фестиваль и шоу-программа в парке

2024-09-13T13:18+0500

2024-09-13T13:18+0500

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афиша на выходные

мероприятие

ташкент

выходные

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Суббота, 14 сентябряФестиваль кино Cinema Love 2024Ежегодный кинофестиваль пройдет с 13 по 22 сентября и будет сфокусирован на работах молодых авторов из Центральной Азии. В программе конкурса короткометражные фильмы, ретроспективы и образовательные встречи.Место: Tashkent Film SchoolВремя: 18.00Стоимость билетов: 20 – 40 тыс. сумовНеобходима предварительная регистрация по ссылкеКинопоказы под открытым небомПосетителей ждет показ фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти — Часть 1" под открытым небом в Японском саду.Время: 20.00Место: Японский садСтоимость билетов: 100 тыс. сумовКонцертная шоу-программа в паркеПосетителей ждет шоу-программа, а также выступление звезды узбекской эстрады – Райхон.Время: 19.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободныйТанцевальный фестиваль K-POPНа сцене Дворца корейской культуры и искусств состоится K-POP Dance Fest 2024 при участии 17 команд. Мероприятие пройдет в рамках празднования фестиваля Чхусок 2024.Время: 10.00Место: Дворец корейской культуры и искусствВход свободныйВоскресенье, 15 сентябряКонцерт группы "Мачете"Группа известная такими хитами как "Нежность", "Не расставайтесь" и "Крепче меня держи" выступит на сцене дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 250 тыс. – 1 млн 250 тыс. сумовВосточный арт-базарПосетители смогут приобрести шелковые ткани, керамику, ювелирные изделия, сумки и ковры, а также резные шкатулки, одежду и кукол ручной работы.Время: с 10.00 до 18.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеМаленькие посетители обсудят книгу автора и иллюстратора Марианны Дюбюк про приключения девочки Клары, создадут тематическую поделку, а также примут участие в книжном клубе на русском и итальянском языках.Время: с 11.00 до 15.00Место: Республиканская детская библиотекаВозраст: от 4+ летУчастие бесплатное – необходима регистрация по ссылке

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