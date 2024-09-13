https://uz.sputniknews.ru/20240913/sanktsii-vliyaniye-proyekt-russia-uzbekistan-otvet-ekspert-45651162.html

Санкции и их влияние на совместные проекты РФ и РУз – ответ экспертов

Санкции и их влияние на совместные проекты РФ и РУз – ответ экспертов

Sputnik Узбекистан

По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, невозможно одновременно соблюдать режим санкций и реализовывать проекты на десятки миллиардов долларов

2024-09-13T15:12+0500

2024-09-13T15:12+0500

2024-09-13T15:44+0500

пресс-центр

пресс-центр

узбекистан

россия

санкции

эксперт

проект

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Эксперт принял участие в видеомосте Москва — Ташкент, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Вторичные санкции являются односторонними и носят экстерриториальный характер, что делает их с точки зрения международного права нелегитимными, но Узбекистан вынужден во многом подчиняться им, что затрудняет ведение бизнеса и реализацию проектов, подчеркнул Бахтиёр Эргашев.Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров отметил, что санкции наносят серьезный удар по межгосударственным отношениям и объяснил, почему западные санкции нелегитимны и почему необходима новая финансовая структура в рамках БРИКС.Подробнее – в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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