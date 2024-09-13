https://uz.sputniknews.ru/20240913/sanktsii-vliyaniye-proyekt-russia-uzbekistan-otvet-ekspert-45651162.html
Санкции и их влияние на совместные проекты РФ и РУз – ответ экспертов
Санкции и их влияние на совместные проекты РФ и РУз – ответ экспертов
Sputnik Узбекистан
По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, невозможно одновременно соблюдать режим санкций и реализовывать проекты на десятки миллиардов долларов
2024-09-13T15:12+0500
2024-09-13T15:12+0500
2024-09-13T15:44+0500
пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
россия
санкции
эксперт
проект
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Эксперт принял участие в видеомосте Москва — Ташкент, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Вторичные санкции являются односторонними и носят экстерриториальный характер, что делает их с точки зрения международного права нелегитимными, но Узбекистан вынужден во многом подчиняться им, что затрудняет ведение бизнеса и реализацию проектов, подчеркнул Бахтиёр Эргашев.Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров отметил, что санкции наносят серьезный удар по межгосударственным отношениям и объяснил, почему западные санкции нелегитимны и почему необходима новая финансовая структура в рамках БРИКС.Подробнее – в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
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санкции проект россия узбекистан мнение директор центр исследовательские инициативы ma'no бахтиёр эргашев
санкции проект россия узбекистан мнение директор центр исследовательские инициативы ma'no бахтиёр эргашев
Санкции и их влияние на совместные проекты РФ и РУз – ответ экспертов
15:12 13.09.2024 (обновлено: 15:44 13.09.2024)
Эксклюзив
По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, невозможно одновременно соблюдать режим санкций и реализовывать проекты на десятки миллиардов долларов.
Эксперт принял участие в видеомосте Москва — Ташкент, прошедшем в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Вторичные санкции являются односторонними и носят экстерриториальный характер, что делает их с точки зрения международного права нелегитимными, но Узбекистан вынужден во многом подчиняться им, что затрудняет ведение бизнеса и реализацию проектов, подчеркнул Бахтиёр Эргашев.
“Или мы получаем инвестиции, реализовываем проекты, которые имеют долгосрочный экономический положительный эффект, или мы соблюдаем санкции, боимся... делаем все, чтобы не обидеть те страны, которые вводят эти... нелегитимные санкции. По-моему, нужно будет принимать какое-то политическое решение в этом вопросе”, — сказал Бахтиёр Эргашев.
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров отметил, что санкции наносят серьезный удар по межгосударственным отношениям и объяснил, почему западные санкции нелегитимны и почему необходима новая финансовая структура в рамках БРИКС.
"Решением проблемы является только создание альтернативной финансовой структуры и единой денежной единицы", — подчеркнул эксперт.
Подробнее – в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан
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