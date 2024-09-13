https://uz.sputniknews.ru/20240913/stend-uzbekistan-selskoye-xozyaystvo-vystavka-doxa-45641944.html
Стенд Узбекистана представят на международной сельхозвыставке в Дохе
Стенд Узбекистана представят на международной сельхозвыставке в Дохе
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе встречи, прошедшей в Дохе, договорились посол РУз Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия. 13.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-13T11:23+0500
2024-09-13T11:23+0500
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сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На международной сельскохозяйственной выставке в Дохе, которая планируется в феврале 2025 года, организуют стенд Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". В ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области продовольственной безопасности, туристической инфраструктуры, получения фитосанитарных разрешений на ввоз сельхозпродукции. Он также выразил заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран по обеспечению продовольственной безопасности, налаживанию надежных каналов поставки плодоовощной продукции из Узбекистана на катарский рынок.
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узбекистан, катар, доха, сотрудничество, сельское хозяйство, выставка
узбекистан, катар, доха, сотрудничество, сельское хозяйство, выставка
Стенд Узбекистана представят на международной сельхозвыставке в Дохе
11:23 13.09.2024 (обновлено: 11:37 13.09.2024)
Об этом в ходе встречи, прошедшей в Дохе, договорились посол РУз Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
На международной сельскохозяйственной выставке в Дохе, которая планируется в феврале 2025 года, организуют стенд Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"
.
В ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области продовольственной безопасности, туристической инфраструктуры, получения фитосанитарных разрешений на ввоз сельхозпродукции.
"Мы высоко ценим дружеские отношения с Узбекистаном и настроены на активизацию нашего многопланового сотрудничества", — отметил министр.
Он также выразил заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран по обеспечению продовольственной безопасности, налаживанию надежных каналов поставки плодоовощной продукции из Узбекистана на катарский рынок.