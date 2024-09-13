https://uz.sputniknews.ru/20240913/stend-uzbekistan-selskoye-xozyaystvo-vystavka-doxa-45641944.html

Стенд Узбекистана представят на международной сельхозвыставке в Дохе

Стенд Узбекистана представят на международной сельхозвыставке в Дохе

Sputnik Узбекистан

Об этом в ходе встречи, прошедшей в Дохе, договорились посол РУз Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия. 13.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-13T11:23+0500

2024-09-13T11:23+0500

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узбекистан

катар

доха

сотрудничество

сельское хозяйство

выставка

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На международной сельскохозяйственной выставке в Дохе, которая планируется в феврале 2025 года, организуют стенд Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". В ходе встречи посол Узбекистана Ашраф Ходжаев и министр по делам муниципалитетов Катара Абдулла бин Хамад Аль-Аттия также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области продовольственной безопасности, туристической инфраструктуры, получения фитосанитарных разрешений на ввоз сельхозпродукции. Он также выразил заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран по обеспечению продовольственной безопасности, налаживанию надежных каналов поставки плодоовощной продукции из Узбекистана на катарский рынок.

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узбекистан, катар, доха, сотрудничество, сельское хозяйство, выставка