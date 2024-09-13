Торговля и инвестиции: президент Узбекистана принял делегацию Турции
09:53 13.09.2024 (обновлено: 09:58 13.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале встречи высокие гости передали лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Турцию 6-7 июня этого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высоко оценены плодотворные итоги совместной встречи министров и руководителей ведомств двух государств, проведенной в четверг. Подчеркнута важность продолжения регулярных и системных контактов в соответствии с принятой дорожной картой, расширения формата и повестки дня таких переговоров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обсудили также вопросы углубления политического диалога, продвижения проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделили усилению межведомственной координации и проведению совместных мероприятий по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.