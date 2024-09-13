https://uz.sputniknews.ru/20240913/torgovlya-investitsii-prezident-uzbekistan-delegatsiya-turtsiya-45638351.html

Торговля и инвестиции: президент Узбекистана принял делегацию Турции

Торговля и инвестиции: президент Узбекистана принял делегацию Турции

Sputnik Узбекистан

Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций

2024-09-13T09:53+0500

2024-09-13T09:53+0500

2024-09-13T09:58+0500

узбекистан

турция

делегация

сотрудничество

политика

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики в составе министра иностранных дел Хакана Фидана, министра внутренних дел Али Ерликая и директора Национальной разведывательной службы этой страны Ибрахима Калына, сообщает пресс-служба главы государства. В начале встречи высокие гости передали лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и развития многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Турцию 6-7 июня этого года. Высоко оценены плодотворные итоги совместной встречи министров и руководителей ведомств двух государств, проведенной в четверг. Подчеркнута важность продолжения регулярных и системных контактов в соответствии с принятой дорожной картой, расширения формата и повестки дня таких переговоров. Обсудили также вопросы углубления политического диалога, продвижения проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание уделили усилению межведомственной координации и проведению совместных мероприятий по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.

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