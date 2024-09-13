https://uz.sputniknews.ru/20240913/uzbekistan-630-letiye-den-rojdeniya-mirzo-ulugbek-45650368.html
В Узбекистане отпразднуют 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека
В Узбекистане отпразднуют 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека
Sputnik Узбекистан
Планируется проведение целого ряда мероприятий, в том числе постановка спектаклей о жизни и деятельности великого ученого, а также выставка рукописей... 13.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-13T14:39+0500
2024-09-13T14:39+0500
2024-09-13T15:00+0500
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мирзо улугбек
день рождения
постановление
президент
самарканд
произведение
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане готовятся к широкому празднованию 630-летия со дня рождения великого ученого-энциклопедиста и известного государственного деятеля Мирзо Улугбека, сообщает Минюст РУз. Президент принял соответствующее постановление. Согласно документу, будут проведены научно-литературные мероприятия на тему "Роль и значение научно-просветительского наследия Мирзо Улугбека в развитии мировой цивилизации". В государственных театрах и студенческих театрах-студиях планируются постановки спектаклей о жизни и деятельности Мирзо Улугбека. В Самарканде 10-11 октября 2024 года пройдет международная конференция на тему "Мирзо Улугбек: великий ученый-энциклопедист и известный государственный деятель". Также в октябре: Кроме того, переиздадут произведение "Зижи жадиди Курагоний" ("Новые Гурагановы астрономические таблицы") на узбекском, русском и английском языках, а также его историческое произведение "Турт улус тарихи" ("История четырех народов") в переводе на узбекский язык.
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узбекистан, мирзо улугбек, день рождения, постановление, президент, самарканд, произведение
узбекистан, мирзо улугбек, день рождения, постановление, президент, самарканд, произведение
В Узбекистане отпразднуют 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека
14:39 13.09.2024 (обновлено: 15:00 13.09.2024)
Планируется проведение целого ряда мероприятий, в том числе постановка спектаклей о жизни и деятельности великого ученого, а также выставка рукописей произведений его эпохи.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане готовятся к широкому празднованию 630-летия со дня рождения великого ученого-энциклопедиста и известного государственного деятеля Мирзо Улугбека, сообщает Минюст
РУз.
Президент принял соответствующее постановление.
Согласно документу, будут проведены научно-литературные мероприятия на тему "Роль и значение научно-просветительского наследия Мирзо Улугбека в развитии мировой цивилизации".
В государственных театрах и студенческих театрах-студиях планируются постановки спектаклей о жизни и деятельности Мирзо Улугбека.
В Самарканде 10-11 октября 2024 года пройдет международная конференция на тему "Мирзо Улугбек: великий ученый-энциклопедист и известный государственный деятель".
будет проведена презентация издания произведений Мирзо Улугбека в образовательных и научно-исследовательских организациях;
в Институте востоковедения имени Абу Райхона Беруни организуют выставку рукописей произведений эпохи Мирзо Улугбека;
состоится презентация документального фильма "Осмон токига куйилган нарвон" ("Лестница к небесам") о Мирзо Улугбеке.
Кроме того, переиздадут произведение "Зижи жадиди Курагоний" ("Новые Гурагановы астрономические таблицы") на узбекском, русском и английском языках, а также его историческое произведение "Турт улус тарихи" ("История четырех народов") в переводе на узбекский язык.