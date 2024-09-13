https://uz.sputniknews.ru/20240913/uzbekistan-630-letiye-den-rojdeniya-mirzo-ulugbek-45650368.html

В Узбекистане отпразднуют 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека

В Узбекистане отпразднуют 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека

Sputnik Узбекистан

Планируется проведение целого ряда мероприятий, в том числе постановка спектаклей о жизни и деятельности великого ученого, а также выставка рукописей... 13.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-13T14:39+0500

2024-09-13T14:39+0500

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узбекистан

мирзо улугбек

день рождения

постановление

президент

самарканд

произведение

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане готовятся к широкому празднованию 630-летия со дня рождения великого ученого-энциклопедиста и известного государственного деятеля Мирзо Улугбека, сообщает Минюст РУз. Президент принял соответствующее постановление. Согласно документу, будут проведены научно-литературные мероприятия на тему "Роль и значение научно-просветительского наследия Мирзо Улугбека в развитии мировой цивилизации". В государственных театрах и студенческих театрах-студиях планируются постановки спектаклей о жизни и деятельности Мирзо Улугбека. В Самарканде 10-11 октября 2024 года пройдет международная конференция на тему "Мирзо Улугбек: великий ученый-энциклопедист и известный государственный деятель". Также в октябре: Кроме того, переиздадут произведение "Зижи жадиди Курагоний" ("Новые Гурагановы астрономические таблицы") на узбекском, русском и английском языках, а также его историческое произведение "Турт улус тарихи" ("История четырех народов") в переводе на узбекский язык.

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узбекистан, мирзо улугбек, день рождения, постановление, президент, самарканд, произведение